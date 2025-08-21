"Крыша течет, стены рушатся": сто семей требуют переселить их из аварийного общежития в Актобе

В Актобе жильцы аварийного общежития требуют для себя человеческих условий. Некоторым жителям выдали новые квартиры, а сто семей так и остаются в опасном здании, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщили телеканалу жильцы старого общежития, построенное 50 лет назад пятиэтажное здание рушится на глазах: крыша проваливается и течет, стены рушатся. Представляет угрозу и оголенная проводка. А условия здесь напоминают больше барак: общий санузел и одна душевая на всех. Зимой холодно и сыро, говорят люди.

По словам горожан, часть жильцов аварийного общежития уже получила новые квартиры, но сто семей так и остались в опасном здании. Особенно тяжело одиноким матерям и престарелым людям, которых здесь большинство. Люди возмущены и считают, что власти их обделили.

В акимате же объясняют: переселенных 16 семей получили квартиры не из-за аварийности, а по очереди.

"Для жильцов аварийных домов не были выданы квартиры. Может, они в других программах государственных участвовали. Может, по другим программам им было предоставлено жилье", - сказала руководитель жилищной инспекции акимата Актобе Акнур Казбаева.

По данным акимата, сегодня в Актобе числится 28 таких многоэтажек, это 675 квартир. Переселить всех одновременно невозможно, утверждают чиновники. В этом году на бюджетные средства планируют выкупить лишь 41 квартиру.

Источник: КТК

Напомним, жители аварийного дома в Атырау живут, по их словам, в ужасных условиях - из-за влажности прогнили стены и потолки, а полы ходят ходуном. Жильцы просят переселить их в новые дома.

До этого в акимате столичного района Сарыарка сообщили, что здание общежития, где произошел пожар, признано аварийным и подлежит сносу. Жильцам пообещали новые квартиры.

Также жильцы двухэтажного общежития в Алматинской области боятся жить в своих квартирах - в доме осыпаются стены, протекают трубы. В акимате отреагировали на жалобы.

