Тарифы за услуги по управлению жилыми домами хотят привязать к МРП

Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении проект закона по вопросам ЖКХ, согласно которому тарифы на обслуживание домов могут привязать к МРП, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы в закон вносим конкретные типы сборов для жильцов: целевые, накопительные взносы. По поводу тарифов, сегодня тарифы утверждаются маслихатами. Маслихаты идут на этот шаг неохотно, потому что примешь большой тариф, избиратели спросят: "Почему принял такой большой минимальный тариф?". Повысишь тариф, спрос тоже с жителей домов.

Поэтому маслихаты годами либо тянут, либо принимают и потом несколько лет к нему не возвращаются, он не переутверждается. Содержать на такие минимальные тарифы дома очень тяжело", - сказала Екатерина Смышляева.

В связи с этим, тарифы за управление жилыми домами предлагают привязать к МРП, чтобы он автоматически индексировался каждый год.

"Тарифы на обслуживание дома сейчас где-то 50 тенге, где-то 57 тенге, где-то 52 тенге, но любой тариф каждый год должен пересматриваться, ведь содержание жилищного фонда важная задача. С другой стороны есть риски, когда управляющие компании сильно резко завышают тарифы.

И вот, на наш взгляд, привязка тарифа к МРП даст возможность не допустить резкого скачка тарифа - ведь МРП у нас растет очень плавно, соответственно, и тариф расти будет очень плавно, буквально на несколько тенге и не ударит по карману казахстанцев и, с другой стороны, позволит справедливо собирать средства на содержание имущества", - резюмировала депутат.

Напомним, в ноябре прошлого года в Алматы предложили поднять минимальный тариф на расходы по управлению и содержанию жилья почти в два раза.

А с 1 января в Алматы начали действовать новые тарифы за услуги КСК. Поднялись они минимум до 40 тенге за квадратный метр. Но некоторым горожанам повышение компенсируют.

Добавим, что в мае 2024 года на рассмотрение был внесен законопроект, по которому ответственность КСК и ОСИ собирались усилить в Казахстане.