52-летний осужденный установил рекорд в карагандинской колонии

В Карагандинской колонии прошел фестиваль Tartyl Fest. Осужденные соревновались в подтягивании. 52-летний участник установил рекорд, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в учреждении № 33 Карагандинской области состоялся внутренний этап республиканского спортивного фестиваля Tartyl Fest.

Впервые соревнования прошли среди осужденных, которые проявили силу и выносливость в главной дисциплине фестиваля - подтягивании на турнике. Участники были разделены по весовым категориям, а результаты фиксировались по количеству правильных подтягиваний.

Самым ярким стал результат 52-летнего заключенного, который смог выполнить 40 подтягиваний подряд. Его достижение стало примером силы воли и отличной физической подготовки вне зависимости от возраста.

"Проведение таких мероприятий, как Tartyl Fest, мотивирует осужденных к физическому развитию, формирует дисциплину и способствует позитивным изменениям в поведении", - отметил заместитель начальника учреждения Бекболат Бурлинов.

Фестиваль прошел в спортивной и поддерживающей атмосфере. Он показал, что спорт играет важную роль в ресоциализации, укреплении внутренней дисциплины и формировании здорового образа жизни.

Ранее в Восточном Казахстане осужденная за мошенничество женщина получила второй шанс и дождалась исполнения заветной мечты прямо в зале суда, где ее освободили по амнистии на 5 месяцев раньше срока. Теперь она сможет обнять внучек.

Также в Восточно-Казахстанской области по амнистии освободили 72-летнего мужчину, осужденного за наркопреступление. В колонии пенсионер отбыл 7 месяцев, а освободиться должен был к 2026 году. Узнав об освобождении, он заплакал в зале суда.

