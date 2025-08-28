52-летний осужденный установил рекорд в карагандинской колонии
Опубликовано:
В Карагандинской колонии прошел фестиваль Tartyl Fest. Осужденные соревновались в подтягивании. 52-летний участник установил рекорд, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в учреждении № 33 Карагандинской области состоялся внутренний этап республиканского спортивного фестиваля Tartyl Fest.
Впервые соревнования прошли среди осужденных, которые проявили силу и выносливость в главной дисциплине фестиваля - подтягивании на турнике. Участники были разделены по весовым категориям, а результаты фиксировались по количеству правильных подтягиваний.
Самым ярким стал результат 52-летнего заключенного, который смог выполнить 40 подтягиваний подряд. Его достижение стало примером силы воли и отличной физической подготовки вне зависимости от возраста.
"Проведение таких мероприятий, как Tartyl Fest, мотивирует осужденных к физическому развитию, формирует дисциплину и способствует позитивным изменениям в поведении", - отметил заместитель начальника учреждения Бекболат Бурлинов.
Фестиваль прошел в спортивной и поддерживающей атмосфере. Он показал, что спорт играет важную роль в ресоциализации, укреплении внутренней дисциплины и формировании здорового образа жизни.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2279970-52-letniy-osuzhdennyy-ustanovil-rekord-v-karagandinskoy-kolonii/
