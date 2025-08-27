Карагандинка подала иск к акиму из-за квартиры, в которой она с семьей живет 17 лет

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Карагандинка подала иск к акиму из-за квартиры, в которой она с семьей живет 17 лет

    Опубликовано:

    Женщина в квартире
    Женщина открывает дверь. Иллюстративное фото: Maria Korneeva / Getty Images

    В Караганде местная жительница подала иск к акиму города, чтобы признать наличие договорных отношений по найму жилья, в котором она с семьей жила 17 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, горожанка обратилась в суд с иском к акиму Караганды и просила признать действительным договор найма жилого помещения.

    Иск она мотивировала тем, что вселилась в спорное жилье, не пригодное на тот момент для проживания, с разрешения акимата города и КСК.

    Суд установил, что казахстанка в 2008 году действительно вселилась с семьей в жилое помещение в городе.

    "Они восстановили его и до настоящего времени проживают в нем более 17 лет, оплачивают коммунальные услуги, несут бремя его содержания, иного жилья не имеют. На данный объект недвижимости каких-либо прав не зарегистрировано", - уточнили в суде.

    Кроме того, истец состоит на учете как нуждающаяся в жилье из государственного жилищного фонда, является инвалидом 3 группы.

    Суду также предоставили акт приема-передачи жилых помещений от 28 февраля 2012 года, составленный отделом финансов и акиматом города, где в спорной квартире значится истец.

    Исходя из установленных обстоятельств, суд пришел к выводу, что между акиматом и истцом возникли договорные отношения по найму жилого помещения.

    "Действия казахстанки были направлены на сохранение и восстановление жилого помещения, находящегося в коммунальной собственности, и с этим местный исполнительный орган соглашался на протяжении длительного времени. Обязанности нанимателя истцом исполнялись в полном объеме. Договор найма фактически состоялся, не противоречит законодательству и не нарушает прав третьих лиц, но не получил надлежащего оформления", - пояснили в суде.

    При этом договор найма жилища не порождает право собственности на недвижимое имущество, а спорное жилье не выбывает из коммунальной собственности.

    Решением районного суда №2 Казыбекбийского района Караганды от 28 января 2025 года иск был удовлетворен. Суд признал действительным договор найма квартиры между акимом города и истцом. Решение суда уже вступило в законную силу.

    Ранее житель Усть-Каменогорска с инвалидностью подал иск к акиму города из-за того, что его незаконно сняли с очереди на получение жилья. Суд пришел к выводу, что наличие у истца жилья, не соответствующего установленным нормативам, не может служить основанием для исключения его из очереди.

    А в Петропавловске отдел ЖКХ обязали заключить договор купли-продажи квартиры с женщиной, которая одна воспитывает троих детей. На это решение суда не повлияло то, что ранее казахстанка получила в наследство часть жилого дома в селе.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.