Карагандинка подала иск к акиму из-за квартиры, в которой она с семьей живет 17 лет

В Караганде местная жительница подала иск к акиму города, чтобы признать наличие договорных отношений по найму жилья, в котором она с семьей жила 17 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, горожанка обратилась в суд с иском к акиму Караганды и просила признать действительным договор найма жилого помещения.

Иск она мотивировала тем, что вселилась в спорное жилье, не пригодное на тот момент для проживания, с разрешения акимата города и КСК.

Суд установил, что казахстанка в 2008 году действительно вселилась с семьей в жилое помещение в городе.

"Они восстановили его и до настоящего времени проживают в нем более 17 лет, оплачивают коммунальные услуги, несут бремя его содержания, иного жилья не имеют. На данный объект недвижимости каких-либо прав не зарегистрировано", - уточнили в суде.

Кроме того, истец состоит на учете как нуждающаяся в жилье из государственного жилищного фонда, является инвалидом 3 группы.

Суду также предоставили акт приема-передачи жилых помещений от 28 февраля 2012 года, составленный отделом финансов и акиматом города, где в спорной квартире значится истец.

Исходя из установленных обстоятельств, суд пришел к выводу, что между акиматом и истцом возникли договорные отношения по найму жилого помещения.

"Действия казахстанки были направлены на сохранение и восстановление жилого помещения, находящегося в коммунальной собственности, и с этим местный исполнительный орган соглашался на протяжении длительного времени. Обязанности нанимателя истцом исполнялись в полном объеме. Договор найма фактически состоялся, не противоречит законодательству и не нарушает прав третьих лиц, но не получил надлежащего оформления", - пояснили в суде.

При этом договор найма жилища не порождает право собственности на недвижимое имущество, а спорное жилье не выбывает из коммунальной собственности.

Решением районного суда №2 Казыбекбийского района Караганды от 28 января 2025 года иск был удовлетворен. Суд признал действительным договор найма квартиры между акимом города и истцом. Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее житель Усть-Каменогорска с инвалидностью подал иск к акиму города из-за того, что его незаконно сняли с очереди на получение жилья. Суд пришел к выводу, что наличие у истца жилья, не соответствующего установленным нормативам, не может служить основанием для исключения его из очереди.

А в Петропавловске отдел ЖКХ обязали заключить договор купли-продажи квартиры с женщиной, которая одна воспитывает троих детей. На это решение суда не повлияло то, что ранее казахстанка получила в наследство часть жилого дома в селе.

