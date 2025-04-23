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Мужчина подал иск к акиму Усть-Каменогорска и выиграл

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Инвалид
Мужчина на инвалидной коляске. Иллюстративное фото : skynesher / Getty Images

Житель Усть-Каменогорска с инвалидностью подал иск к акиму города из-за того, что его незаконно сняли с очереди на получение жилья, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, 21 апреля специализированный межрайонный административный суд Восточно-Казахстанской области удовлетворил административный иск мужчины к акиму Усть-Каменогорска по делу об оспаривании решений жилищной комиссии об исключении из списка нуждающихся в жилье и отказе в восстановлении в данный список.

Истец является инвалидом детства III группы и ранее воспитывался в детском доме. Он был признан нуждающимся в жилье и поставлен в очередь на его получение в 2012 году. В 2017 году для него приобрели жилье за счет собственных сбережений.

В марте 2020 года решением жилищной комиссии казахстанца исключили из списка очередников. На повторное обращение о восстановлении в очереди в июне 2020 года он также получил отказ.

В суде мужчина просил признать данные решения незаконными и восстановить его в списке.

Суд установил, что жилье, приобретенное для истца, представляет собой комнату площадью 9,4 кв. м. в бывшем общежитии с долевым участием в местах общего пользования.

"Согласно требованиям жилищного законодательства минимальная норма жилой площади на одного человека должна составлять не менее 15 кв. м., что в данном случае не соблюдено", - отметили в суде.

Также было учтено, что истец имеет тяжелое заболевание, проходил длительное лечение, включая операцию в январе 2025 года. Кроме того, ответчиком не были представлены доказательства надлежащего уведомления истца о вынесенных решениях.

Все это в совокупности стало уважительной причиной для восстановления срока на подачу иска.

Суд пришел к выводу, что наличие у истца жилья, не соответствующего установленным нормативам, не может служить основанием для исключения его из очереди.

"При рассмотрении вопроса жилищная комиссия обязана была учитывать не только наличие жилья, но и его пригодность, соответствие минимальным нормам", - уточнили в суде.

По итогам рассмотрения дела суд признал решения жилищной комиссии от 18 марта и 24 июня 2020 года незаконными и отменил их. Ответчику предписали восстановить истца в списке нуждающихся в жилье с сохранением очереди по первоначальной дате - 15 октября 2012 года.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что житель Акмолинской области, отслуживший в ОВД более 17 лет, стоял в очереди на жилье 11 лет и через суд был восстановлен в ней после незаконного снятия. Как отметили в суде, пенсионер правоохранительных органов имеет право на первоочередное обеспечение жильем из государственного жилфонда.

А в Астане пенсионерка с инвалидностью обратилась в суд после отказа управления жилья включить ее в очередь на получения жилья. Суд удовлетворил иск, так как женщина получает специальное государственное пособие по инвалидности I группы и не имеет жилья.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2238570-muzhchina-podal-isk-k-akimu-ust-kamenogorska-i-vyigral/