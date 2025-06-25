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    "Мой тип путешествия": турист из Южной Кореи восхитился красотами Алматы (видео)

    Опубликовано:

    Блоге Юель
    Юель. Фото: instagram.com/yuyeol_youth

    Блогер и путешественник из Южной Кореи Юель недавно побывал в Алматы и восхитился казахстанскими красотами - своими впечатлениями он делился в коротких видео в TikTok.

    Молодой человек в первый день своего пребывания в Алматы вышел на пробежку и восхитился видом гор - сначала он увидел в городе горную реку, а после вид на заснеженные вершины.

    "Я бегал по случайной пешеходной дорожке и обнаружил этот потрясающий вид", - поделился впечатлениями путешественник.

    Также парень познакомился с простыми жителями Алматы, которые показали ему популярные места в городе и пригласили отведать национальную кухню.

    Большое внимание турист уделил местной природе - в своих видео он часто публиковал красивые виды.

    Также Юель успел проехаться в общественном транспорте, посетить рынок и попробовать алматинскую уличную еду. Он успел посетить парк 28 панфиловцев и Вознесенский кафедральный собор, Чарынский каньон, БАО и другие значимые места.

    "Мой тип путешествия", - подписал он одно из видео из Алматы.

    Пользователи из Казахстана приветствовали его в комментариях.

    "Добро пожаловать в Алматы!", "Надеюсь, вы классно отдохнете", "Алматы? Круто!", - писали они.

    Также в комментариях алматинцы советовали ему места, которые нужно обязательно посетить, например Медеу, Шымбулак, озеро Каинды, Кольсайские озера.

    Недавно известный британский блогер побывал в Алматы и рассказал о своей поездке в блоге в Instagram - инфлюенсер насладился природой и познакомился с культурными особенностями региона.

    "Алматы, Казахстан - земля яблок, орлов, лошадей, озер, каньонов, гор, юрт", - описал он город во вступлении к своему ролику.

    В прошлом году мы писали, что российский блогер Илья Варламов на своем YouTube-канале поделился личным рейтингом лучших для жизни городов мира. В рейтинг вошел и казахстанский Алматы.

    До этого творческая команда известного арабо-израильского видеоблогера Нусейра Ясина посетила Алматы и сняла ролик о самом известном символе города - яблоке.

    @yuyeolhyeun I was running around random walking trail and I found this stunning view #traveltiktok #kazakhstan #almaty #running ♬ All I Can Say - Kali Uchis

    @yuyeolhyeun #travel #Almaty #kazakhstan #여행 #카자흐스탄 #알마티 ♬ original sound - Yuyeol Made in

    @yuyeolhyeun #travel #Almaty #kazakhstan #여행 #카자흐스탄 #알마티 #bigalmatylake ♬ original sound - Francisco Javier Santana Hernandez

    @yuyeolhyeun #travel #Almaty #kazakhstan #여행 #카자흐스탄 #알마티 ♬ original sound - Yuyeol Made in

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