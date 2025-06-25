"Мой тип путешествия": турист из Южной Кореи восхитился красотами Алматы (видео)

Блогер и путешественник из Южной Кореи Юель недавно побывал в Алматы и восхитился казахстанскими красотами - своими впечатлениями он делился в коротких видео в TikTok.

Молодой человек в первый день своего пребывания в Алматы вышел на пробежку и восхитился видом гор - сначала он увидел в городе горную реку, а после вид на заснеженные вершины.

"Я бегал по случайной пешеходной дорожке и обнаружил этот потрясающий вид", - поделился впечатлениями путешественник.

Также парень познакомился с простыми жителями Алматы, которые показали ему популярные места в городе и пригласили отведать национальную кухню.

Большое внимание турист уделил местной природе - в своих видео он часто публиковал красивые виды.

Также Юель успел проехаться в общественном транспорте, посетить рынок и попробовать алматинскую уличную еду. Он успел посетить парк 28 панфиловцев и Вознесенский кафедральный собор, Чарынский каньон, БАО и другие значимые места.

"Мой тип путешествия", - подписал он одно из видео из Алматы.

Пользователи из Казахстана приветствовали его в комментариях.

"Добро пожаловать в Алматы!", "Надеюсь, вы классно отдохнете", "Алматы? Круто!", - писали они.

Также в комментариях алматинцы советовали ему места, которые нужно обязательно посетить, например Медеу, Шымбулак, озеро Каинды, Кольсайские озера.

Недавно известный британский блогер побывал в Алматы и рассказал о своей поездке в блоге в Instagram - инфлюенсер насладился природой и познакомился с культурными особенностями региона.

"Алматы, Казахстан - земля яблок, орлов, лошадей, озер, каньонов, гор, юрт", - описал он город во вступлении к своему ролику.

В прошлом году мы писали, что российский блогер Илья Варламов на своем YouTube-канале поделился личным рейтингом лучших для жизни городов мира. В рейтинг вошел и казахстанский Алматы.

До этого творческая команда известного арабо-израильского видеоблогера Нусейра Ясина посетила Алматы и сняла ролик о самом известном символе города - яблоке.