"Мой тип путешествия": турист из Южной Кореи восхитился красотами Алматы (видео)
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Блогер и путешественник из Южной Кореи Юель недавно побывал в Алматы и восхитился казахстанскими красотами - своими впечатлениями он делился в коротких видео в TikTok.
Молодой человек в первый день своего пребывания в Алматы вышел на пробежку и восхитился видом гор - сначала он увидел в городе горную реку, а после вид на заснеженные вершины.
"Я бегал по случайной пешеходной дорожке и обнаружил этот потрясающий вид", - поделился впечатлениями путешественник.
Также парень познакомился с простыми жителями Алматы, которые показали ему популярные места в городе и пригласили отведать национальную кухню.
Большое внимание турист уделил местной природе - в своих видео он часто публиковал красивые виды.
Также Юель успел проехаться в общественном транспорте, посетить рынок и попробовать алматинскую уличную еду. Он успел посетить парк 28 панфиловцев и Вознесенский кафедральный собор, Чарынский каньон, БАО и другие значимые места.
"Мой тип путешествия", - подписал он одно из видео из Алматы.
Пользователи из Казахстана приветствовали его в комментариях.
"Добро пожаловать в Алматы!", "Надеюсь, вы классно отдохнете", "Алматы? Круто!", - писали они.
Также в комментариях алматинцы советовали ему места, которые нужно обязательно посетить, например Медеу, Шымбулак, озеро Каинды, Кольсайские озера.
Недавно известный британский блогер побывал в Алматы и рассказал о своей поездке в блоге в Instagram - инфлюенсер насладился природой и познакомился с культурными особенностями региона.
"Алматы, Казахстан - земля яблок, орлов, лошадей, озер, каньонов, гор, юрт", - описал он город во вступлении к своему ролику.
В прошлом году мы писали, что российский блогер Илья Варламов на своем YouTube-канале поделился личным рейтингом лучших для жизни городов мира. В рейтинг вошел и казахстанский Алматы.
До этого творческая команда известного арабо-израильского видеоблогера Нусейра Ясина посетила Алматы и сняла ролик о самом известном символе города - яблоке.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2259114-moy-tip-puteshestviya-turist-iz-yuzhnoy-korei-voshitilsya-krasotami-almaty-video/
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