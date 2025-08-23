Турист из Южной Кореи приехал в гости и остался в Казахстане (видео)

Турист из Южной Кореи приехал в гости и остался в Казахстане на несколько лет. Сейчас иностранец собирается открыть в Петропавловске большую ферму, передает Первый канал "Евразия".

Еще недавно 42-летний О Чен Гиль и представить не мог, что снова сядет за парту. Фермер из Южной Кореи приехал как турист. Его интересовала история и природа Северного Казахстана, особенно животноводство.

Во время одной из экскурсий по Петропавловску он зашел в кафе выпить кофе, где случайно познакомился с ректором местного университета. Теперь О Чен Гиль - магистрант агротехнологического факультета. Он планирует открыть в Казахстане крупное предприятие.

"Здесь очень много земель, а в Корее много хороших технических ресурсов. У Казахстана, особенно с севера, огромный потенциал. Я хотел бы стать своего рода мостом сотрудничества между двумя государствами.

У меня своя крупная ферма с большим поголовьем КРС, перерабатываем мясо и молоко. Я мечтал, что подобный проект внедрю в Казахстане. Даже не думал, что все так удачно сложится. С радостью буду учиться с молодыми людьми и делиться с ними своими знаниями, ведь я уже много лет в этой сфере", - говорит О Чен Гиль.

Ранее стала известна история бывших жителей Костаная Анны и Вячеслава Понтак, которые несколько лет назад переехали в Германию, но начали сбор документов для возвращения на родину.

Пара отмечала, что они не ценили то, что имели.

"Все познается в сравнении. Есть то, в чем мы уступаем, но и есть большие преимущества. Для наших личных целей в жизни больше плюсов в Казахстане, чем в Германии", - пояснила Анна.

В мае текущего года также сообщалось о жителе СКО Денисе Шеминге, который решил вернуться в родное село после 30 лет в Германии - мужчина стал популярен, показывая свою деревенскую жизнь в Казахстане.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.