    Не могут получить права: жители Петропавловска обвинили автошколу в мошенничестве

    Опубликовано:

    Женщина получает водительские права
    Выдача водительских прав. Фото: gov.kz

    Жители Петропавловска, которые заплатили по 150 тыс. тенге за обучение, несколько месяцев не могут получить водительские права и обратились в полицию, сообщает Седьмой канал.

    По данным телеканала, каждый курсант заплатил около 150 тыс. тенге и прошел двухмесячное обучение. Однако необходимые сертификаты им пока так и не выдали, а без этих документов нельзя сдать экзамен в специализированном ЦОНе.

    "Я обращалась в полицию. В полиции отклонили мое заявление, потому что нет никакого уголовного преступления. Сказали идти в суд. То есть куда бы вы не обращались, мы ничего, к сожалению, сделать не можем. Такая безответственность со стороны автошкол происходит, потому что нет уполномоченного органа, который будет наблюдать за этими автошколами", - заявила местная жительница Нина Дьолой.

    В такой сложной ситуации оказались больше ста человек. По словам пострадавших, руководство автошколы на связь не выходит и возвращать собранные деньги не намерено.

    "Обучились мы, прокатали 50 часов, сдали экзамен внутри школы, сказали да выдадим вам сертификат, в итоге сейчас нас кормят завтраками. И на днях выясняется, что мы даже не зарегистрированы в этой базе. И сейчас, получается, мы остались без ничего. Как будто мы нигде не обучались, нигде не проходили. Это как обман или мошенничество", - добавила другая жительница города Оксана Махамадиева.

    Пострадавшие требуют вмешательства компетентных органов. Для этого они обратились в прокуратуру.

    "Обращение было перенаправлено в МВД и при повторном обращении курсантов с ответом уже МВД мы дальше рассмотрим обращение и дадим соответствующий ответ", - прокомментировал прокурор Рауан Туганбай.

    Напомним, в июне этого года мы писали, что в Алматы порядка 60 человек уже год не могут сдать экзамен, чтобы получить водительские права. Данные учащихся одной из автошкол не вносят в единую базу спецЦОНа.

    В начале года сообщалось, что в Караганде претенденты на получение водительского удостоверения столкнулись с проблемами из-за ошибки в базе данных. Курсанты начали массово предъявлять претензии к автошколам.

    В прошлом году жители Шымкента пожаловались на затянувшиеся очереди в спецЦОНах - некоторым приходилось ждать больше месяца, чтобы сдать экзамен и получить водительские права.

