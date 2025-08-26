Нарушение прав и оскорбление учителей: жителей Казахстана предупредили о крупных штрафах

На совещании по исполнению норм закона РК "О статусе педагога" глава департамента Минпросвещения напомнила о штрафах за нарушение прав педагогов, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметила директор юридического департамента Минпросвещения Гульден Акитаева, педагогам Казахстана гарантируется защита от неправомерных требований и действий. По ее словам, не допускается:

привлечение к видам работ, не связанным с их профессиональными обязанностями;

истребование отчетности или информации, не предусмотренной законодательством в области образования;

проведение проверок, не основанных на законе;

возложение обязанности по приобретению товаров и услуг.

"Также запрещается привлекать педагогов государственных организаций среднего образования к участию в мероприятиях, проводимых негосударственными организациями. Законодательство предусматривает широкий спектр санкций - от предупреждения до крупных штрафов. Размер штрафов достигает 200 МРП (786 400 тенге - прим. ред.)", - отметила она.

В Минпросвещения добавили, что при унижении педагога или давлении на него, родители и ученики также нарушают закон.

"Закон "О статусе педагога" закрепляет право учителей на уважение и предусматривает ответственность за нарушение этих норм. За оскорбления, непристойное поведение, в том числе через социальные сети следует административное наказание в виде штрафа до 40 МРП (157 200 теге - прим.ред.) или административного ареста до 5-ти суток", - добавила спикер.

В случаях клеветы на педагога ответственность ужесточается вплоть до уголовной, отметили в Минпросвевещния.

Напомним, несколько недель назад президент страны Касым-Жомарт Токаев предложил внести поправки в закон "О статусе педагога" для защиты прав учителей.

До этого замглаву комитета Минпросвещения спросили об отношении ведомства к случаям, когда школьники грубо ведут себя с учителями, и необходимости наказания за это.

Также мы писали, что аким Костаная Марат Жундубаев предложил учителям патрулировать водоемы в летний период, однако в управлении образования заявили, что это не является работой педагогов.

