    Нарушение прав и оскорбление учителей: жителей Казахстана предупредили о крупных штрафах

    Опубликовано:

    Учитель
    Учитель. Иллюстративное фото: Andreas Selter/Getty Images

    На совещании по исполнению норм закона РК "О статусе педагога" глава департамента Минпросвещения напомнила о штрафах за нарушение прав педагогов, передает корреспондент NUR.KZ.

    Как отметила директор юридического департамента Минпросвещения Гульден Акитаева, педагогам Казахстана гарантируется защита от неправомерных требований и действий. По ее словам, не допускается:

    • привлечение к видам работ, не связанным с их профессиональными обязанностями;
    • истребование отчетности или информации, не предусмотренной законодательством в области образования;
    • проведение проверок, не основанных на законе;
    • возложение обязанности по приобретению товаров и услуг.

    "Также запрещается привлекать педагогов государственных организаций среднего образования к участию в мероприятиях, проводимых негосударственными организациями. Законодательство предусматривает широкий спектр санкций - от предупреждения до крупных штрафов. Размер штрафов достигает 200 МРП (786 400 тенге - прим. ред.)", - отметила она.

    В Минпросвещения добавили, что при унижении педагога или давлении на него, родители и ученики также нарушают закон.

    "Закон "О статусе педагога" закрепляет право учителей на уважение и предусматривает ответственность за нарушение этих норм. За оскорбления, непристойное поведение, в том числе через социальные сети следует административное наказание в виде штрафа до 40 МРП (157 200 теге - прим.ред.) или административного ареста до 5-ти суток", - добавила спикер.

    В случаях клеветы на педагога ответственность ужесточается вплоть до уголовной, отметили в Минпросвевещния.

    Напомним, несколько недель назад президент страны Касым-Жомарт Токаев предложил внести поправки в закон "О статусе педагога" для защиты прав учителей.

    До этого замглаву комитета Минпросвещения спросили об отношении ведомства к случаям, когда школьники грубо ведут себя с учителями, и необходимости наказания за это.

    Также мы писали, что аким Костаная Марат Жундубаев предложил учителям патрулировать водоемы в летний период, однако в управлении образования заявили, что это не является работой педагогов.

