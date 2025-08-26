"Жесткое поручение руководства": о сроках перевода ТЭЦ-2 в Алматы на газ высказались в Минэнерго
На брифинге в правительстве вице-министр энергетики Сунгат Есимханов рассказал, на какой стадии работа по переводу на газ ТЭЦ-2 в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.
По словам Есимханова, вопрос перевода ТЭЦ в Алматы "идут в активном режиме".
"У нас срок - декабрь 2026 года. Никаких сдвигов мы не планируем, есть жесткое поручение руководства страны. Во-первых, это вопрос экологии в городе Алматы, во-вторых, это обеспечение электроэнергией южных регионов - поэтому работы идут, мы регулярно посещаем площадку, то есть и мы и "Самрук" контролирует", - сообщил Сунгат Есимханов.
Вице-министр энергетики добавил, что первые турбины и генераторы уже доставлены, идет их монтаж.
"В первом полугодии следующего года планируются пуско-наладочные работы. Работа идет в графике", - добавил он.
Напомним, октябре 2020 года сообщалось, что все ТЭЦ Алматы переведут на газ.
При этом в 2023 году алматинцы составили петицию на имя президента Касым-Жомарта Токаева, в которой потребовали признать в мегаполисе экологическую катастрофу. Тогда эксперты также заявляли, что 97% выбросов в Алматы приходится на долю теплоэнергетики.
А еще годом ранее в городе проходил санкционированный митинг за чистый воздух. Его главной целю было выразить обеспокоенность состоянием экологии южной столицы.
"Наверное, каждая алматинка и каждый алматинец, а также и гости нашего города успели заметить невооруженным глазом висящую над городом пелену густого серого смога во время излюбленных походов в горы. Очевидно, мы все дышим этим воздухом. Экологическая катастрофа никого не обходит стороной", - писали активисты в Сети.
Летом 2024 года экологи объясняли, что является наибольшим источником загрязнения воздуха в Алматы. Также стало известно, что ТЭЦ города переведут на газ до конца 2026 года.
