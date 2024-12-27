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Когда ТЭЦ-2 в Алматы начнет работать на газе

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ТЭЦ
ТЭЦ. Иллюстративное фото: Vithun Khamsong/Getty Images

Уже в конце следующего года ТЭЦ в Алматы может перейти на газ, что, как ожидается, сократит количество выбросов в воздух на 90%, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Как сообщает пресс-служба правительства Казахстана в Telegram, в Алматы разработан проект правил охраны атмосферного воздуха. В начале следующего года его планируется внести на рассмотрение в маслихат.

Отмечается, что документ предусматривает ужесточение требований в работе стационарных и передвижных источников, загрязняющих воздух.

"В следующем году мы планируем закупить еще 600 автобусов на газе и 200 электробусов. За счет этого доля экологичного общественного транспорта вырастет до 70%. В целях расширения сети электрозарядных станций в текущем году нами были привлечены частные инвесторы. Если сегодня в городе насчитывается более 300 станций, то в следующем году за счет частных инвестиций их количество будет удвоено.

Также проводится работа по переводу ТЭЦ-2 на газ. С декабря следующего года планируется поэтапный запуск пусковых комплексов с полным завершением в 2026 году. Благодаря переводу ТЭЦ на газ, выбросы будут снижены на 90%. Кроме того, нами последовательно проводится работа по законодательному регулированию охраны окружающей среды", - сообщил заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров.

В текущем году, по данным правительства, по инициативе акимата маслихат Алматы был наделен компетенцией на утверждение правил охраны атмосферного воздуха.

Проект правил уже разработан, и в первом квартале его внесут в маслихат для утверждения.

Отметим, что в Алматы качество воздуха является одной из актуальнейших проблем. Так, алматинцы нередко жалуются на смог, окутавший мегаполис.

Одной из главных причин загрязнения воздуха ранее горожане и эксперты называли ТЭЦ, которые используют уголь. Несколько лет назад инициативные жители города даже сняли видеоролик о том, как ТЭЦ "убивает" воздух в Алматы.

В октябре 2020 года сообщалось, что все ТЭЦ Алматы переведут на газ.

При этом в прошлом году алматинцы составили петицию на имя президента Касым-Жомарта Токаева, в которой потребовали признать в мегаполисе экологическую катастрофу. Тогда эксперты также заявляли, что 97% выбросов в Алматы приходится на долю теплоэнергетики.

А еще годом ранее в городе проходил санкционированный митинг за чистый воздух. Его главной целю было выразить обеспокоенность состоянием экологии южной столицы.

"Наверное, каждая алматинка и каждый алматинец, а также и гости нашего города успели заметить невооруженным глазом висящую над городом пелену густого серого смога во время излюбленных походов в горы. Очевидно, мы все дышим этим воздухом. Экологическая катастрофа никого не обходит стороной", - писали активисты в Сети.

Летом этого года экологи объясняли, что является наибольшим источником загрязнения воздуха в Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2206134-stalo-izvestno-kogda-tec-2-v-almaty-nachnet-rabotat-na-gaze/

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