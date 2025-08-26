"Увлекается оккультными знаниями": акмолинец переписал машину на сына и пропал

Полицейские разыскивают без вести пропавшего 53-летнего жителя Щучинска. По словам его сына, мужчина последние годы увлекается оккультными знаниями, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 25 августа в отдел полиции Бурабайского района поступило заявление о безвестном исчезновении жителя Щучинска Дмитрия Мостепана 1972 года рождения.

С заявлением обратился его 26-летний сын. По его словам, 19 августа 2025 года около 18:13 Дмитрий Мостепан вышел из дома, расположенного в Щучинске, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. После самостоятельных поисков, не давших результатов, сын обратился за помощью в полицию.

Установлено, что незадолго до исчезновения мужчина снял с учета свой автомобиль и переписал его на сына.

"Также известно, что он высказывал намерение уехать на Алтай, в Российскую Федерацию, о чем неоднократно говорил своим близким. Кроме того, по информации от родственников, в течение последних трех лет Дмитрий Мостепан увлекается оккультными знаниями с православным уклоном", - отметили в ДП Акмолинской области.

Полицейские составили ориентировку по розыску без вести пропавшего. Ведется проверка камер видеонаблюдения, а также проводится опрос его знакомых и возможных свидетелей.

Приметы пропавшего: 53 года, рост 185-187 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза зеленые.

Был одет в темно-синюю куртку, черные джинсы, лакированные туфли черного цвета. При себе имел мобильный телефон.

На поиски ориентирован личный состав районного отдела внутренних дел, сотрудники линейного отдела полиции на станции "Курорт Боровое", привлечены дополнительные силы, а также проинформирована общественность.

Полиция обратилась ко всем гражданам, располагающим какой-либо информацией о местонахождении Дмитрия Мостепана, с просьбой сообщить по номеру 102. Анонимность гарантируется.

