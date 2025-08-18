Житель Алматы ушел в горы и пропал: его ищут десятые сутки

Алматинец ушел в горы и не вернулся домой. Родные ищут его уже вторую неделю, теряясь в догадках и надеясь, что их близкий найдется, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам двоюродного брата Даурена Алатай, Калижан Отепов вышел из дома в микрорайоне Нуркент Алатауского района утром 8 августа и собирался пойти на работу. С собой он взял лишь зарядку, пауэрбэк, ключи и темно-серый рюкзак. Одет Калижан был в бежевую футболку, темно-зеленые штаны и белую кепку - родные уверяют, что кепку пропавший ранее не носил.

"В пятницу (8 августа - прим.ред.) никто внимания не обратил на его пропажу, думали, что может где-то и гуляет, еще что-то, ведь он холостой, детей и жены нет. Работает он в CarCity помощником у своего двоюродного брата, который на тот момент был в Ташкенте и позвонил Калижану с вопросом, почему бутик еще не открыт. Он в ответ сказал, что проспал и выезжает на работу.

Действительно, он вышел из дома, но потом мы по камерам нашли, что он часам к 11 был в магазине на Толе би Аблайхана, где купил воду, сигареты и энергетик. Оттуда он сел на 12-й автобус и уехал на Медео. Где-то в 12:30 он вышел из автобуса на Медео и пошел в сторону лестницы здоровья. Потом следующая камера на плотине его зафиксировала где-то через полчаса, когда он с плотины спустился вниз в сторону Горельника.

Камеры на Горельнике зафиксировали, как он поднимается по тропинке в сторону водопада и это последние видеозаписи, которые мы имеем. Он мог спуститься с другой стороны, откуда мы должны получить видеозаписи тоже", - рассказал корреспонденту NUR.KZ Даурен Алатай.

Семья написала заявление в полицию и продолжила поиски самостоятельно, а также с помощью спасателей и волонтеров. По их словам, у Калижана все было хорошо - была работа, некоторые долги, но, по мнению двоюродного брата, финансовые трудности точно не могли стать причиной каких-либо серьезных последствий.

Кроме того, Даурен считает, что полиция недостаточно сил и времени уделяет поискам его брата, не запрашивая записи со всех камер, которые могли быть на пути Калижана.

Спускался ли мужчина вниз, пока точно неизвестно. Его телефон все это время выключен. Ранее он практически не ходил в горы, лишь однажды поднимался по лестнице здоровья. Даурен вспоминает, что брат хорошо учился в школе, окончил университет по математическому направлению. Однако с карьерой у него сложилось, работать он стал не по профессии.

Предположений, что могло случиться в ту пятницу и почему Калижан вот уже 10 дней не дает о себе знать, у родных масса - в голову приходят разные мысли, говорит Даурен Алатай. Однако семья верит, что мужчина найдется живым и здоровым.

Между тем, в пресс-службе Департамента полиции сообщили, что касательно пропажи Калижана Отепова заведено розыскное дело.

"Проводятся оперативно-разыскные мероприятия Управлением полицией Алатауского района", - добавили в пресс-службе ведомства.

Родные просят всех, кто что-либо знает о местонахождении Калижана Отепова, обратиться по номерам: + 708 130 59 00, + 7 702 100 07 76, + 7 775 998 97 09 или 102.

