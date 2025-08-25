Подросток не вернулся домой в Кызылординской области: его искали днем и ночью

14-летнего подростка, находившегося в розыске более двух суток, нашли в Кызылординской области. Поисковые работы вели круглосуточно с участием местных жителей, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, вечером 21 августа в отдел полиции Казалинского района поступило сообщение о пропаже 14-летнего подростка. Он не вернулся домой.

Сразу после получения информации сотрудники полиции немедленно начали поисковые мероприятия. К поискам активно подключились и местные жители. Несмотря на темное время суток, десятки добровольцев вышли на улицы, чтобы помочь найти парня.

Люди обследовали населенный пункт, парки, заброшенные здания, внимательно осматривая каждый уголок. Сотрудники полиции организовали отдельные группы для обследования территории за пределами населенного пункта в радиусе нескольких десятков километров.

Поисковые работы велись круглосуточно и не прекращались даже при плохой видимости. Примерно через двое суток подростка нашли. К счастью, он не пострадал и сейчас находится рядом с родителями.

Отец ребенка искренне поблагодарил сотрудников полиции и всех неравнодушных граждан, принявших участие в поисках.

Ранее стало известно, что в Восточно-Казахстанской области во время сбора грибов пропали три человека. В поисках были задействованы спасатели и полицейские. Грибников нашли в удовлетворительном состоянии.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно, и так далее.

