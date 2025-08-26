Алматинцев предупредили об отключении воды в ближайшие дни

В связи с плановыми работами на сетях холодного водоснабжения в некоторых районах Алматы запланировано временное отключение воды 27 и 28 августа, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматы су".

В Instagram-аккаунте "Алматы су" жителям Алматы сообщили о проведении работ по реконструкции водопроводных сетей и объектов водоподготовки. Так, на неделе планируется произвести замену технологического оборудования и ввести в эксплуатацию новые инженерные сети.

В связи с этим, 27 августа с 09:00 до 17:00 на период производства работ по подключению к сети нового водопровода подача холодной воды будет временно приостановлена в жилые дома и административные здания, расположенные в части Бостандыкского района в контуре: улицы Тимирязева - улицы Сыпатаева - улицы Ауезова - проспекта Абая, территории КЦДС "Атакент". В период выполнения работ ожидается понижение давления воды по улице Ауэзова.

Также 28 августа с 09:00 до 20:00 запланировано выполнение технологических работ в рамках строительства новой фильтровальной станции. В указанный период временно будет остановлена подача воды в микрорайоны Акжар (в зона влияния фильтровальной станции Аксай), Тастыбулак, Таужолы.

"Алматы Су" приносит извинения за доставленные временные неудобства и просит потребителей с пониманием отнестись к ограничениям, вызванным необходимостью проведения технических работ", - говорится в сообщении.

Вчера мы писали, что алматинцы на сутки останутся без холодной воды. Говорилось о нескольких районах Алматы, где проводятся работы на объектах водоснабжения.

Еще напомним, в мае в Алматы завершили полную реконструкцию водопровода, который должен обеспечивать водоснабжение для более 25 тыс. жителей в микрорайонах Самал.

Мы также сообщали о том, что в Алматы с мая по сентябрь проходит плановый ремонт котельных, в связи с чем в нескольких районах города запланировано временное отключение горячей воды. Как подчеркивали в ТОО "Алматытеплокоммунэнерго", эти меры необходимы для подготовки оборудования к следующей зиме и проводятся в строгом соответствии с нормативными требованиями.

