Алматинцы на сутки останутся без холодной воды: каких районов коснутся отключения
Жителей нескольких районов Алматы предупредили о временном отключении холодной воды, связанном с работами на объектах водоснабжения, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматы су".
По данным "Алматы су", в мегаполисе будет производиться замена технологического оборудования на сетях водоснабжения.
В связи с этим 26 августа с 00:00 до 24:00 будет временно приостановлена подача холодной воды в жилые дома и административные здания расположенные в части Ауезовского, Бостандыкского и Наурызбайского районов в контуре улиц:
- пр. Абая - ул. Саина - ул. Шаляпина - ул. Ашимова;
- ул. Шаляпина - ул. Саина - ул. Жандосова - ул. Яссауи;
- ул. Жандосова - р. Большая Алматинка - пр. Аль-Фараби - ул. Саина;
- ул. Жандосова - ул. Саина - ул. Аскарова - р. Каргалы;
- по ул. Дулати, мкр. Хан-Тенгри.
В период выполнения работ ожидается понижение давления в районах, ограниченных пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Саина - пр. Абая.
"Алматы Су" приносит извинения за временные неудобства и просит потребителей отнестись с пониманием к временным ограничениям, вызванным необходимостью проведения технических работ", - подытожили в организации.
Ранее мы писали, что в ряде жилых массивов Алматы отключат холодную воду для профилактических работ на объектах водоснабжения.
Еще напомним, в мае в Алматы завершили полную реконструкцию водопровода, который должен обеспечивать водоснабжение для более 25 тыс. жителей в микрорайонах Самал.
Мы также писали о том, что в Алматы с мая по сентябрь проходит плановый ремонт котельных, в связи с чем в нескольких районах города запланировано временное отключение горячей воды. Как подчеркивали в ТОО "Алматытеплокоммунэнерго", эти меры необходимы для подготовки оборудования к следующей зиме и проводятся в строгом соответствии с нормативными требованиями.
