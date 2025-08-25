Алматинцы на сутки останутся без холодной воды: каких районов коснутся отключения

Жителей нескольких районов Алматы предупредили о временном отключении холодной воды, связанном с работами на объектах водоснабжения, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматы су".

По данным "Алматы су", в мегаполисе будет производиться замена технологического оборудования на сетях водоснабжения.

В связи с этим 26 августа с 00:00 до 24:00 будет временно приостановлена подача холодной воды в жилые дома и административные здания расположенные в части Ауезовского, Бостандыкского и Наурызбайского районов в контуре улиц:

пр. Абая - ул. Саина - ул. Шаляпина - ул. Ашимова;

ул. Шаляпина - ул. Саина - ул. Жандосова - ул. Яссауи;

ул. Жандосова - р. Большая Алматинка - пр. Аль-Фараби - ул. Саина;

ул. Жандосова - ул. Саина - ул. Аскарова - р. Каргалы;

по ул. Дулати, мкр. Хан-Тенгри.

В период выполнения работ ожидается понижение давления в районах, ограниченных пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Саина - пр. Абая.

"Алматы Су" приносит извинения за временные неудобства и просит потребителей отнестись с пониманием к временным ограничениям, вызванным необходимостью проведения технических работ", - подытожили в организации.

Ранее мы писали, что в ряде жилых массивов Алматы отключат холодную воду для профилактических работ на объектах водоснабжения.

Еще напомним, в мае в Алматы завершили полную реконструкцию водопровода, который должен обеспечивать водоснабжение для более 25 тыс. жителей в микрорайонах Самал.

Мы также писали о том, что в Алматы с мая по сентябрь проходит плановый ремонт котельных, в связи с чем в нескольких районах города запланировано временное отключение горячей воды. Как подчеркивали в ТОО "Алматытеплокоммунэнерго", эти меры необходимы для подготовки оборудования к следующей зиме и проводятся в строгом соответствии с нормативными требованиями.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.