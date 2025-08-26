Древнюю цивилизацию нашли в Казахстане

В ЗКО обнаружили около 150 курганов необычной формы, которые относятся к древней цивилизации железного века. Местные жители связывают это место с мистикой, передает "Мой город".

В инспекции по охране памятников ЗКО сообщили, что на территории региона обнаружили место с примерно 150 курганами - погребальными холмами, представляющими собой древние археологические памятники.

Один из них поражает своими масштабами: ширина его рва достигает 140 метров. Предполагается, что здесь мог быть захоронен человек особого статуса. По предварительным данным, поселение существовало еще в эпоху раннего железного века.

Необычна и сама форма курганов: среди них встречаются не только прямоугольные, но и кольцевые, а также составленные из двух колец. Такие древние могильники - редкость и имеют особое значение для истории региона.

Чтобы изучить местность глубже, необходимо оформить документацию, привлечь финансирование и провести конкурс среди лицензированных организаций, которые смогут заняться раскопками. Тогда станет ясно, принадлежит ли это поселение сарматам.

Отмечается, что они жили вблизи курганов. После подтверждения ценности объект внесут в список охраняемых памятников архитектуры.

Вид сверху на курган. Фото: mgorod.kz

Жители окрестных сел относятся к этому месту с особым трепетом, связывая его с загадками и мистикой. Для одних оно имеет сакральный смысл, другие рассказывают о странных явлениях: кто-то видел свечение над курганами, а у кого-то неожиданно глохла машина при проезде мимо.

Ранее в Атырауской области нашли клад времен Золотой Орды. Вблизи областного центра археологи обнаружили старинные монеты, которые относятся к XIII веку. Найдены и остатки древнего городища.

Также уникальную археологическую находку обнаружили ученые в области Ұлытау, где недалеко от одноименного села найдены останки сакского воина эпохи железного века.

В Карагандинской области установили 25 новых памятников историко-культурного наследия, которые относятся к трем различным эпохам - бронзовому веку, раннему железному веку и Средневековью.

