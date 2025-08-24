"Связь пропала": спасательную операцию по спасению 6 туристов развернули на юге Казахстана
В Туркестанской области спасателям пришлось спасать 6 человек, которые ушли в горы, но не смогли вернуться, а одна из них получила перелом ноги, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как рассказали в МЧС, 4 км по горам и по воде прошли спасатели МЧС в поисках 6-ти туристов. Дело в том, что накануне группа из 3-х мужчин и 3-х женщин из Шымкента отправилась покорять пик "Үлкен тура" в Туркестанской области и не вернулись.
"Связь пропала, а время шло. Один из близких обратился за помощью спасателей. На поиски в район природного парка "Сырдарья - Туркестан" выдвинулись спасатели, которые преодолели 5 км по труднодоступной горной местности, включая 1 км вдоль горной реки.
Тревожная тишина длилась до наступления темноты, именно тогда группа была найдена в горах. Как оказалось одна из женщин получила перелом ноги и туристы не могли транспортировать ее самостоятельно по крутым склонам", - сообщили в МЧС.
Накануне сообщалось, что в горах Заилийского Алатау на перевале Молодежный произошла экстремальная ситуация. 45-летний гражданин Бельгии во время восхождения сломал ногу и не смог продолжить свой путь.
До этого алматинские спасатели выехали на вызов в горы, где заблудился 18-летний неопытный турист. Сотрудники на служебной машине прибыли к стоянке ущелья Проходное и около трех часов пешком пробирались в поисках парня. В итоге его обнаружили около поляны Терра и сопроводили к подножью горы. Серьезная медицинская помощь ему не потребовалась.
