    Провели подряд дней с нами

    Переплата за тепло: когда казахстанцам ждать возврата средств

    Опубликовано:

    Радиатор отопления
    Женщина у батареи. Иллюстративное фото: Alena Matrosova / 500px / Getty Images

    Глава Комитета по регулированию естественных монополий Тимур Косымбаев в СЦК объяснил механизм возврата переплаченных за комуслуги средств, передает корреспондент NUR.KZ.

    Журналисты отметили, что за прошедший отопительный сезон казахстанцам должны вернуть переплаченные 1,6 млрд тенге. Они поинтересовались, сколько денег уже возвращено и в каком формате будет сделан возврат.

    "Эту работу проводит Комитет по регулированию естественных монополий. 1,6 млрд тенге - эта та сумма, которая рассчитана исходя из перерасчета объемов потребления тепловой энергии потребителям, у которых нет приборов учета. Получается, мы сопоставили плановые и фактические данные по температуре - как мы знаем, зима в этом году была мягкая, был осуществлен перерасчет. Он касался 115 субъектов естественных монополий, и возврат будет осуществлен для 680 тыс. абонементов", - сказал Тимур Косымбаев.

    По его словам, механизм возврата определен правилами.

    "Предусматривается, что эти средства будут в будущем отопительном сезоне отражены на лицевом счете потребителя в виде сальдо - то есть за минусом. Таким образом в следующем отопительном сезоне он будет на разницу этой суммы платить меньше", - заверил спикер.

    Тимур Косымбаев также ответил, почему казахстанцы не могут вместо перерасчета получить возврат деньгами.

    "Мы отметили, что 1,6 млрд тенге - это 680 тыс. абонентов. И возвращать им эти средства, то есть осуществлять поиск тех, кто оплатил за эти счета, это очень сложно для администрирования. То есть найти того, кто оплатил, и вернуть ему эти деньги. Эти механизмы занимают трудовые и временные ресурсы, которые накладываются на самого субъекта естественных монополий", - сказал он.

    Напомним, о том, что в Казахстане произвели перерасчет стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборов учета тепловой энергии, стало известно на прошлой неделе.

    Кроме того, в апреле председатель КСК из Алматы попросила акима города "обосновать" высокие тарифы на теплоснабжение и горячую воду.

    Ранее мы также рассказывали, где в Казахстане самая высокая стоимость коммунальных услуг. Оказалось, что, например, самое дорогое отопление - в Алматы, а Караганда отличилась высокими ценами на горячую воду.

