    Казахстанцам вернут около 1,6 млрд тенге переплаты за отопление

    Опубликовано:

    Женщина греется у батареи
    Радиатор отопления. Иллюстративное фото: SBenitez / Getty Images

    В Казахстане произвели перерасчет стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборов учета тепловой энергии, передает NUR.KZ со ссылкой на КРЕМ Миннацэкономики.

    На официальном сайте Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики сообщили, что перерасчет был произведен в соответствии с законодательством, которое обязывает субъектов естественных монополий корректировать начисления за отопление в зависимости от фактической температуры наружного воздуха.

    По итогам перерасчета гражданам будет возвращено более 1 554 700 000 тенге (с учетом НДС). Средства будут отражены в лицевых счетах отдельной строкой - в виде аванса (сальдо) в новом отопительном сезоне 2024-2025 годов либо за календарный год до конца 2025 года.

    Возврат средств затронет почти все регионы страны. Больше всего вернут жителям Карагандинской области - 457 млн тенге.

    "Для потребителей Шымкента и области Ұлытау корректировка начислений не предусмотрена, поскольку стоимость регулируемой услуги была сформирована с учетом фактической температуры наружного воздуха", - пояснили в комитете.

    Сообщается, что в Астане перерасчет осуществлялся ежемесячно в течение всего отопительного сезона, что позволило более точно учитывать изменения температуры и отражать реальные объемы потребленного тепла.

    Для получения дополнительной информации граждане могут обратиться в территориальные департаменты Комитета по регулированию естественных монополий.

    Напомним, в апреле председатель КСК из Алматы попросила акима города "обосновать" высокие тарифы на теплоснабжение и горячую воду.

    А в разгар отопительного сезона жильцов построенного по госпрограмме дома в Актобе шокировали счета за отопление и воду. Люди пришли в акимат и потребовали объяснений.

    Кроме того, ранее мы рассказывали, где в Казахстане самая высокая стоимость коммунальных услуг. Оказалось, что, например, самое дорогое отопление - в Алматы, а Караганда отличилась высокими ценами на горячую воду.

