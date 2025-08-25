Жара до 40 градусов и высокая пожарная опасность: синоптики рассказали о погоде в Казахстане во вторник

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана на 26 августа из-за ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

26 августа на юге Карагандинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

В области Ұлытау днем ожидается сильная жара 35 градусов. На востоке области сохраняется, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

В Актау 26 августа сохраняется высокая пожарная опасность.

На востоке, в центре Кызылординской области утром и днем ожидается пыльная буря, ветер скоростью 15-20 м/с.

В Кызылорде 26 августа днем ожидается пыльная буря, ветер скоростью 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Костанайской области днем ожидается гроза. Ветер днем на западе, севере области - порывы скоростью 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области ожидается высокая пожарная опасность.

На юге, востоке Актюбинской области днем ожидается сильная жара 37 градусов. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на востоке области высокая пожарная опасность.

На востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Уральске 26 августа ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, юге Атырауской области ожидаются гроза, град. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре, юге области высокая пожарная опасность.

В Атырау 26 августа ожидается гроза. Днем сильная жара 35-36 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, юге, в центре области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области ожидается ветер на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области скоростью 15-20 м/с.

Также в период по 30 августа в Жамбылской области ожидается повышение температуры воздуха днем от +30+35°С до сильной жары +33+38°С. С прогнозом повышенного температурного фона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере Павлодарской области ночью и утром ожидается туман.

26-28 августа днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер ночью в горных районах, днем на севере, западе, в горных районах области скоростью 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Также в период по 30 августа в Туркестанской области ожидается повышение температуры воздуха днем от +33+38°С до сильной жары +35+40°С.

В Шымкенте и в Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетісу ветер на востоке, севере области - порывы скоростью 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

В Талдыкоргане 26 августа ожидается высокая пожарная опасность.

26-28 августа днем в Алматинской области ожидается сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе области - чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы и Конаеве сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области в период по 27 августа ожидается повышение температуры днем от +30+35°С, на юге области сильная жара +38°С до сильной жары +33+38°С. С прогнозом повышенного температурного фона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.