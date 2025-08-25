Какая погода ожидается в последнюю неделю лета в Алматы

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней, с 25 по 31 августа. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

25 августа в Алматы ясная погода. Температура в среднем составит +22 градуса. Днем воздух может прогреться до +31 градуса, но ночью температура опустится до +14 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

26 августа ожидается погода без осадков. Температура составит около +24 градуса. Максимальная температура составит +32 градуса, а минимальная - около +18 градусов. Скорость ветра составит до 3,6 м/с.

27 августа - вновь без осадков. Средняя температура - в районе +25 градусов. Днем температура поднимется до +32 градусов, а ночью опустится до +18 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

28 августа в Алматы ясная погода. Температура в среднем составит + 26 градусов. Максимально температура поднимется до +33 градусов, а опуститься может до +20 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,0 м/с.

Свежая публикация по теме: Солнечная погода ожидается в Шымкенте на этой неделе

29 августа будет чистое небо. Среднесуточная температура - около +27 градусов. Днем воздух прогреется до +34 градусов, а ночью похолодает до +21 градуса. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

30 августа будет пасмурная погода. Температура в среднем остановится на отметке +25 градусов. Максимальная температура составит +30 градусов, минимальная - около +19 градусов. Прогнозируемая скорость ветра - 5,9 м/с.

31 августа, по прогнозам, будет ясная погода. Средняя температура составит +23 градусов. Воздух может прогреться и до +31 градуса, но ночью похолодает до +17 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.