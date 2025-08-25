Солнечная погода ожидается в Шымкенте на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 25 по 31 августа. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

25 августа в Шымкенте будет ясная погода без осадков. Температура в среднем составит +29 градусов. Днем воздух может прогреться до +36 градусов, но ночью температура опустится до +20 градусов. Скорость ветра составит 7,6 м/с.

26 августа ожидается чистое небо. Температура составит около +30 градусов. Максимальная температура составит +38 градусов, а минимальная – в районе +23 градусов. Скорость ветра составит до 9,3 м/с.

27 августа будет - без осадков. Средняя температура – около +31 градуса. Днем температура поднимется до +39 градусов, а ночью опустится до +23 градусов. Скорость ветра составит 7,8 м/с.

28 августа в Шымкенте вновь обещают погоду без осадков. Температура в среднем – в районе +30 градусов. Максимально температура поднимется до +39 градусов, а опуститься может до +23 градусов. Скорость ветра будет равняться 8,4 м/с.

29 августа прогнозируется погода без осадков. Среднесуточная температура остановится на отметке +30 градусов. Днем воздух прогреется до +38 градусов, а ночью похолодает до +22 градусов. Скорость ветра составит 6,9 м/с.

30 августа будет ясная погода. Температура в среднем остановится на отметке +27 градусов. Максимальная температура составит +34 градуса, минимальная – в районе +20 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 8,6 м/с.

31 августа, по прогнозам, будет без осадков. Средняя температура составит +27 градусов. Воздух может прогреться и до +35 градусов, но ночью похолодает до +19 градусов. Скорость ветра составит 8,3 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.