Погода испортится к концу августа в Астане

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней, с 25 по 31 августа. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

25 августа в Астане ожидается ясная погода без осадков. Температура в среднем составит +19 градусов. Днем воздух может прогреться до +27 градусов, но ночью температура опустится до плюс +8 градусов. Скорость ветра составит 4,4 м/с.

26 августа тоже ожидается чистое небо. Температура составит около +22 градусов. Максимальная температура составит +28 градусов, а минимальная - в районе +16 градусов. Скорость ветра составит до 3,7 м/с.

27 августа будет переменная облачность. Средняя температура - около +24 градусов. Днем температура поднимется до +30 градусов, а ночью опустится до +17 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

28 августа в Астане обещают облачную погоду. Температура в среднем +27 градусов. Максимально температура поднимется до +34 градусов, а опуститься может до +19 градусов. Скорость ветра будет равняться 7,0 м/с.

29 августа вновь ожидается переменная облачность. Среднесуточная температура составит +20 градусов. Днем воздух прогреется до +25 градусов, а ночью похолодает до +14 градусов. Скорость ветра составит 8,5 м/с.

30 августа обещают небольшой дождь. Температура в среднем остановится на отметке +14 градусов. Максимальная температура составит +18 градусов, минимальная - около +10 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 9,1 м/с.

31 августа, по прогнозам, будет небольшой дождь. Средняя температура составит +13 градусов. Воздух может прогреться и до +17 градусов, но ночью похолодает до +8 градусов. Скорость ветра составит 7,7 м/с.

