Штормовое предупреждение по Казахстану объявили синоптики в начале последней недели августа

Синоптики рассказали о погоде в регионах Казахстана на понедельник, 25 августа. Во многих областях объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, 25 августа в Мангистауской области ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с, также сохраняется высокая пожарная опасность. Ночью и утром на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодарской области и в Акмолинской области также ожидается туман.

В Жамбылской области ожидается ветер до 15-20 м/с, по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. На севере, в центре области Абай ожидается туман.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. На западе, севере Атырауской области ожидаются гроза, град, шквал. Днем на востоке области пыльная буря.

В Алматинской области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы также сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. На западе, севере, в центре Западно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. На западе, севере, в центре области ожидается гроза. На юге Карагандинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке области Ұлытау сохраняется высокая пожарная опасность. В области Жетісу ожидается ветер, на юге, востоке, севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее синоптики сделали прогноз погоды на весь август. Отмечалось, что в течение второй и третьей декад августа жаркие и сухие дни будут сменяться прохладными и дождливыми, временами с грозами и градом.

