"Душа спокойнее": казахстанец вернулся в родное село после 30 лет жизни в Германии

Житель СКО Денис Шеминг решил вернуться в родное село после 30 лет в Германии - мужчина стал популярен, показывая свою деревенскую жизнь в Казахстане, передает 24.kz.

Как признался Денис, деревне, где всего 15 домов, ему комфортно, он чувствует свободу. По словам мужчины, всего этого ему не хватало в Европе.

Вместе с семьей он покинул Казахстан в девятилетнем возрасте, однако спустя 30 лет решил вернуться, чтобы найти душевный покой. Решение Дениса не поддержала его семья, поэтому в СКО он вернулся один.

"Через огород мой дедушка жил. А через дорогу - я, так сказать, когда маленький был, мои родители там жили. Руины остались. И сейчас, если я на кухне сижу - это все перед глазами", - рассказал мужчина.

Сейчас Денис самостоятельно ведет хозяйство: разводит коз, свиней, лошадей и кур, по авторским рецептам изготавливает козий сыр. В соцсетях он активно делится впечатлениями от деревенской жизни.

"Все вроде есть, что надо. Улыбка на лице и душа спокойнее. Никто не тревожит. Тот год я пастухом чуть подрабатывал, потому что мой дедушка пастухом был, и было интересно - он меня всегда с собой брал. Мне очень понравилось, был хороший опыт. Но в этом году больше пасти не буду - мне надо дальше идти. Тут чуть-чуть расширяюсь, второй домик уже купил. Маленькая гостиница будет", - заявил мужчина.

Напомним, в марте стало известно, что население Казахстана превысило 20,3 млн человек. Недавно специалисты Бюро национальной статистики назвали самые многочисленные национальности в Казахстане, в тройку вошли казахи, русские и узбеки.