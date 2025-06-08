"Не умеют веселиться, как наши": уехавшие в Германию казахстанцы задумались о возвращении на родину

Экс-жители Костаная Анна и Вячеслав Понтак несколько лет назад переехали в Германию, но сейчас начали сбор документов для возвращения на родину, сообщает "Наш Костанай".

Анна и Вячеслав Понтак переехали в Германию, но все оказалось не таким радужным, как они представляли. Сейчас пара приехала в Казахстан навестить родных и рассказала изданию о своем опыте.

11 марта 2023 года супруги Понтак оказались в городке Бодельсхаузен, что в 40 км от Штутгарта. Первым "ударом" по казахстанцам, привыкшим к какой-никакой цифровизации и ЦОНам, стала бюрократия.

"Да, у нас в Казахстане тоже не все по щелчку делается, но в Германии сроки гораздо дольше. У нас все находится в одном месте, в ЦОНе, а в Германии нужно ходить в разные учреждения, бегать весь день. Еще и не все знают, куда тебе точно надо обратиться, чтобы получить ту или иную бумажку", - рассказал Вячеслав.

Вторым испытанием стала замена водительских прав для Анны. По ее словам, ей нужно было с инструктором накатать 5-6 часов, но на деле вышло гораздо больше.

"Это к слову о том, когда говорят, что в Германии нет предвзятости и коррупции. Думаю, все это там есть. С меня просто вытягивали деньги как с приезжей. Когда я сменила автошколу, мне попался понимающий человек, и все честно рассказал. С ним я отъездила два часа и получила немецкие права", - добавила Анна.

В Германии, по словам супругов, можно жить стабильно, имея хороший доход, но у пары возникла проблема с проведением досуга.

"Люди, даже если и собираются вместе, не умеют веселиться, как наши - с песнями, танцами", - говорит семья.

Также супруги говорят, что в Казахстане интернет лучше и быстрее, хотя раньше они думали иначе. Спустя время они поняли, что хотят вернуться домой.

"Будем готовить документы, чтобы снова вернуться в Казахстан. Получается, мы не ценили того, что имели. Все познается в сравнении. Есть то, в чем мы уступаем, но и есть большие преимущества. Для наших личных целей в жизни больше плюсов в Казахстане, чем в Германии", - сказала Анна.

В мае текущего года мы писали, что житель СКО Денис Шеминг решил вернуться в родное село после 30 лет в Германии - мужчина стал популярен, показывая свою деревенскую жизнь в Казахстане.

Недавно специалисты Бюро национальной статистики назвали самые многочисленные национальности в Казахстане, в тройку вошли казахи, русские и узбеки.