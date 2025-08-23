Дожди с грозами надвигаются на мегаполисы Казахстана

Узнайте, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 23 августа. Везде возможны дождь с грозой. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность, возможны дождь и гроза. Температура днем поднимется до 32 градусов, а ночью опустится до 21 градуса. Скорость ветра 3-8, днем порывы 15 м/с.

Жителям Астаны синоптики также прогнозируют дождь с грозой. Днем воздух прогреется до 23 градусов, ночью температура снизится до 13 градусов. Скорость ветра - 9-14 м/с.

В Шымкенте сегодня также ожидаются небольшой дождь с грозой. В дневное время столбики термометров поднимутся до 34 градусов, ночью опустятся до 23 градусов. Скорость ветра - 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с.

