Дожди с грозами надвигаются на мегаполисы Казахстана
Опубликовано:
Узнайте, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 23 августа. Везде возможны дождь с грозой. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность, возможны дождь и гроза. Температура днем поднимется до 32 градусов, а ночью опустится до 21 градуса. Скорость ветра 3-8, днем порывы 15 м/с.
Жителям Астаны синоптики также прогнозируют дождь с грозой. Днем воздух прогреется до 23 градусов, ночью температура снизится до 13 градусов. Скорость ветра - 9-14 м/с.
В Шымкенте сегодня также ожидаются небольшой дождь с грозой. В дневное время столбики термометров поднимутся до 34 градусов, ночью опустятся до 23 градусов. Скорость ветра - 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Дожди уйдут: повышение температуры ожидается по Казахстану в предстоящие выходные
- От 12 до 35 градусов обещают в мегаполисах Казахстана в пятницу
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2278266-dozhdi-s-grozami-nadvigayutsya-na-megapolisy-kazahstana/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах