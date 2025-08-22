От 12 до 35 градусов обещают в мегаполисах Казахстана в пятницу
Опубликовано:
В пятницу, 22 августа, в Астане обещают дождь, а в Алматы и Шымкенте - солнечную погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы обещают ясную погоду без осадков. Температура днем поднимется до 34 градусов, а ночью опустится до 15 градусов. Скорость ветра составит 5,5 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 20 градусов, ночью температура снизится до 12 градусов. Скорость ветра – 6,7 м/с.
В Шымкенте будет солнечно, осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 35 градусов, ночью опустятся до 20 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,9 м/с.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Грозы, град и сильный ветер прогнозируют синоптики по Казахстану в пятницу
- Ветер, дождь и до 35 градусов жары обещают в мегаполисах Казахстана в четверг
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2277828-ot-12-do-35-gradusov-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-v-pyatnicu/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах