От 12 до 35 градусов обещают в мегаполисах Казахстана в пятницу

В пятницу, 22 августа, в Астане обещают дождь, а в Алматы и Шымкенте - солнечную погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают ясную погоду без осадков. Температура днем поднимется до 34 градусов, а ночью опустится до 15 градусов. Скорость ветра составит 5,5 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 20 градусов, ночью температура снизится до 12 градусов. Скорость ветра – 6,7 м/с.

В Шымкенте будет солнечно, осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 35 градусов, ночью опустятся до 20 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,9 м/с.

