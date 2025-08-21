jitsu gif
    Грозы, град и сильный ветер прогнозируют синоптики по Казахстану в пятницу

    Опубликовано:

    Гроза над городом
    Гроза. Иллюстративное фото: pexels.com

    Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана на пятницу, 22 августа - ожидается ухудшение погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

    22 августа днем в горных районах области Жетісу ожидается гроза. Ветер на востоке, севере области - порывы скоростью 15-20 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. 22-23 августа на юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара 35 градусов.

    На западе, севере, в центре Павлодарской области ожидаются сильный дождь, шквал, днем град. Гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Днем на западе, юге области ветер скоростью 15-20 м/с.

    В Павлодаре 22 августа ожидается гроза, днем град. Ночью и утром ожидается туман.

    В Туркестанской области днем в горных районах области ожидается ветер скоростью 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Шымкенте 22 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На западе, севере, востоке Карагандинской области утром и днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер днем на севере, востоке, юге области скоростью 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Караганде 22 августа днем ожидается гроза. Ветер - днем порывы скоростью 15-20 м/с.

    На западе, востоке, в центре Кызылординской области утром и днем ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер скоростью 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Кызылорде 22 августа днем ожидаются гроза, шквал. Ветер - днем порывы скоростью 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На западе Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Ночью на севере, днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер днем на западе, севере, востоке области скоростью 15-20 м/с, порывы скоростью 23 м/с. На юго-востоке, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

    В Усть-Каменогорске 22 августа днем ожидается гроза, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

    На западе, севере, в центре области Абай ночью ожидается гроза. Днем на севере, востоке, в центре области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер на западе, севере, в центре области скоростью 15-20 м/с, днем порывы скоростью 25 м/с. На западе, юге области ожидается высокая пожарная опасность.

    В Семее 22 августа днем ожидается гроза, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

    На западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается гроза, шквал. На западе, северо-востоке, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер на западе, северо-востоке, в центре области скоростью 15-20 м/с, временами порывы скоростью 23-28 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе, северо-востоке области высокая пожарная опасность.

    В Актау 22 августа ожидается пыльная буря, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

    На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, днем град. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер на севере, востоке, юге области - порывы скоростью 15-20 м/с.

    В Петропавловске 22 августа днем ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман.

    На юге, востоке Актюбинской области ожидается гроза. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    В Жамбылской области днем в горных районах области ожидается ветер скоростью 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Таразе 22 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На востоке, юге Атырауской области ожидаются гроза, град, шквал. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области ожидается высокая пожарная опасность.

    В Атырау 22 августа ночью ожидается гроза.

    На западе, востоке Акмолинской области ожидаются сильный дождь, шквал, днем град. Гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер на западе, юге, востоке области - порывы скоростью 15-20 м/с.

    В Кокшетау ночью и утром ожидаются гроза, туман.

    В Астане 22 августа ожидается гроза, днем ожидаются град, шквал. Ветер - временами порывы скоростью 15-20 м/с.

    В Алматинской области на юге, в горных районах области ожидается ветер - порывы скоростью 18 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

    В Конаеве 22 июля днем ожидается сильная жара 35 градусов.

