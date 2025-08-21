Ветер, дождь и до 35 градусов жары обещают в мегаполисах Казахстана в четверг

В четверг, 21 августа, в Алматы и Шымкенте прогнозируют жаркую погоду без осадков, а жителям Астаны обещают дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы прогнозируют переменную облачность. Температура днем поднимется до 33 градусов, а ночью опустится до 21 градуса. Скорость ветра составит 4,5 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью температура снизится до 15 градусов. Скорость ветра – 6,6 м/с.

В Шымкенте сегодня будет солнечно, без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 35 градусов, ночью опустятся до 18 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,5 м/с.

