Недавно отремонтированную лестницу за зданием акимата Мангистау снова будут переделывать

После жалоб жителей Актау подрядной организации, проводившей реконструкцию лестницы за зданием областной акимата, было поручено устранить выявленные недочеты, передает Lada.kz.

В Актауском городском акимате напомнили, что ранее лестница, расположенная за зданием в 14 микрорайоне, была облицована керамической плиткой, которая в зимний период представляла опасность для населения. По этим причинам было принято решение заменить покрытие на плиточные камни.

Работы по благоустройству выполняло ТОО "СМК-Атамекен". Обновление лестницы проводилось в июне и июле текущего года. Объект полностью сдали в эксплуатацию.

После появления видео в социальных сетях с жалобой на качество обновленной пешеходной лестницы акимат сделал подрядчику официальное замечание.

На кадрах, снятых на обновленной лестнице, было видно, что часть плиточных камней уложена некачественно. На видео заметны большие щели между плитками на отремонтированном спуске.

По мнению автора видео, после первого же дождя такая работа окажется бессмысленной.

"После осадков плитка начнет расходиться, ремонт пойдет насмарку. Это разве работа? Кто это принял?" - возмутился автор видео.

"В рамках гарантийного срока подрядная организация примет меры по устранению выявленных недостатков и проведет полное восстановление лестницы", - сообщили в пресс-службе акимата.

