На скачки "безголовых всадников" в центре Алматы пожаловался казахстанский певец

Солист известной казахстанской группы в соцсетях пожаловался на ночные "скачки" в центре Алматы. Виновных нашли и привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию мегаполиса.

Солист группы URKER Айдос Сагат опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором видно, как люди передвигаются верхом на лошадях. При этом топот копыт смешивается с криками наездников. И все это, по словам казахстанского артиста, происходит каждую ночь в самом центре "золотого квадрата" города.

"Прямо по культовой, сплошь увешанной мемориальными досками, самой интеллигентской, "центровской" улице Тулебаева, мимо дома-музея Кунаева, с гиканьем и улюлюканьем скачут эти безголовые всадники культурного Апокалипсиса. И это происходит каждую, подчеркиваю, КАЖДУЮ ночь", - написал Айдос Сагат.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Департамент полиции Алматы. Там сообщили, что в результате проверки сотрудниками Управления полиции Медеуского района личности участников были установлены. Их привлекли к административной ответственности за нарушение правил содержания животных и тишины в ночное время.

"Мы принципиально реагируем на подобные факты. Нарушение общественного порядка недопустимо. В Год профилактики полиция Алматы уделяет особое внимание обеспечению правопорядка и безопасности граждан. Призываем жителей города уважать Закон и соблюдать правила общежития", - отметил заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП Алматы Тимур Ногайбаев.

Отмечается, что с сотрудниками и владельцами животных проведены профилактические беседы о недопущении подобных действий впредь.

Напомним, ранее жители элитного микрорайона Алматы пожаловались на шум от кафе, ресторанов и караоке возле домов. Санэпидемиологи и полицейские отреагировали на заявление горожан.

В феврале жительница Медеуского района пожаловалась акиму Алматы на множество баров возле ее дома и бегающих по двору парней в юбках.

А в прошлом году мы писали, что шумные мопеды будят по ночам жителей Алматы. Помимо этого, у многих владельцев автомобилей зачастую срабатывает сигнализация из-за проезжающего мимо шумного транспорта.

