"Сигнализация срабатывает каждую ночь": алматинцы жалуются на шумные мопеды

Шумные мопеды будят по ночам жителей Алматы. Помимо этого, у многих владельцев автомобилей зачастую срабатывает сигнализация из-за проезжающего мимо шумного транспорта, передает корреспондент NUR.KZ.

Среди тех, кому такие скутеристы приносят неудобства, алматинец Рустам. Он живет в частном доме, потому каждый проезжающий мимо шумный транспорт будит его и супругу.

"Они ставят себе глушители. Может, думают, что они такие крутые, шумные и их мопеды буквально "ревут". Сейчас из-за снега немного спокойнее стало, но в остальное время просто невозможно. Окна мы не открываем даже летом.

Но и с закрытыми окнами их слышно. Почему за них не возьмутся? Они же явно нарушают закон, мешают людям спать. Повезло, что дети крепко спят и их комната дальше от дороги", – рассказывает Рустам.

А вот жителю многоэтажки Алихану повезло меньше. Даже если шум от проезжающего мимо мопеда его семью не разбудит, это сделает сигнализация на автомобиле.

"Бывало, что сигнализация срабатывала каждую ночь на протяжении месяца. Из-за этого просыпается ребенок, плачет. Стараюсь ставить автомобиль во дворе, там они не ездят. Но не всегда получается.

Как и во многих дворах, к семи часам мест уже нет. Приходится ставить у дороги и готовиться к тому, что ночью нас точно разбудят. Иногда могут по 3-4 таких мопеда за ночь проехать, но бывает, и ни одного. Некоторые автомобили тоже себе "глушаки" ставят, но в большинстве это все-таки мопеды", – делится Алихан.

В пресс-службе МВД на запрос нашего корреспондента ответили, что такие водители мопедов совершают сразу два нарушения.

"Согласно техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" внесение изменений в конструкцию транспортного средства (переоборудование) – это исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства составных частей и предметов оборудования, выполненные после выпуска транспортного средства в обращение и влияющие на безопасность дорожного движения.

Не допускается внесение изменений в конструкцию системы выпуска отработанных газов", - сообщили в МВД.

За такое незаконное переоборудование грозит штраф в размере пяти месячных расчетных показателей и запрет на эксплуатацию транспортного средства до устранения причины.

Кроме того, водители шумных мопедов нарушают правила тишины.

"Пунктом 8 статьи 113 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" определены временные нормы ограничений деятельности, сопровождаемой повышенным шумом: для помещений в жилых зданиях и на территориях жилой застройки с 22.00 до 9.00 часов утра, развлекательных заведений – с 22.00 до 9.00 часов утра в будние, с 23.00 до 10.00 часов утра – в выходные и праздничные дни", – сообщили в МВД.

За нарушение данных норм предусмотрена ответственность от 5 до 100 месячных расчетных показателей, за повторное совершение в течение года – от 10 до 150 МРП.

Как добавили в МВД, 2023 году по фактам нарушения тишины привлечены к ответственности 95 тысяч граждан, в том числе 104 субъекта предпринимательства.