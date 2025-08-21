"Не хватало кислорода": семь человек оказались заперты в лифте в Петропавловске (видео)

В Петропавловске семь человек, в числе которых пожилая женщина, застряли в лифте многоэтажки. Их высвободили спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В Telegram-канале ведомства сообщили, что звонок о помощи в дежурную часть Петропавловска поступил в ночное время. Молодой человек рассказал, что он с группой людей застрял в лифте жилого дома, расположенного по улице Конституции Казахстана.

"По прибытии к месту вызова сотрудники оперативно-спасательного отряда установили, что в лифте находятся 7 человек, включая пожилую женщину, которой от нехватки кислорода стало плохо", - пояснили в МЧС.

Спасателями было принято решение экстренно вскрывать лифт. С помощью гидравлического инструмента они вскрыли двери и высвободили людей.

Отмечается, что в медицинской помощи никто не нуждался.

МЧС просит соблюдать следующие правила, если Вы застряли в лифте:

не волнуйтесь сами и успокойте тех, кто рядом;

свяжитесь с диспетчером;

не нажимайте на все кнопки;

не пытайтесь раздвигать двери лифта самостоятельно;

используйте все каналы связи с внешним миром.

Напомним, ранее в Кызылорде 7 человек застряли в кабине лифта в одной из многоэтажек. Спасатели пришли к ним на помощь.

До этого беременная женщина и еще пять человек застряли в лифте в Таразе. После вскрытия дверей двум людям бригадой ЦМК МЧС была оказана медицинская помощь в связи с ухудшением самочувствия.

Также в начале года в Астане спасатели освободили троих человек, включая двоих детей, застрявших в пассажирском лифте многоэтажного дома.

