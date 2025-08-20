Град, гроза и сильный дождь: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана на 21 августа - ожидается ухудшение погоды, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

21 августа на востоке, в центре, горных районах области Жетісу ожидается гроза. Ветер западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На юго, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Завтра днем на северо-западе, востоке Мангистауской области тоже ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем на западе, востоке области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 38 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе, северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В четверг в области Ұлытау усилится ветер северо-западный днем на севере, в центре области порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

21 августа днем на западе, севере Павлодарской области прогнозируется сильный дождь, град, шквал. Днем гроза. Ветер юго-восточный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

А на востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго- западный, западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на западе, юге Атырауской области возможны гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем на западе области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге области высокая пожарная опасность.

Утром и днем в Жамбылской области усилится ветер юго-западный с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В четверг днем на западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный днем на западе области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на юге, в горных районах Алматинской области тоже ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

21 августа на юге Актюбинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

А на севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер западный, северо-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на юге Восточно-Казахстанской области возможна гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на юге области 15-18 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

В четверг днем на западе, севере, в центре области Абай ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, юге, в центре области 15-20 м/с. На юго-западе области ожидается высокая пожарная опасность.

21 августа на западе, севере, востоке Акмолинской области будет сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер юго-западный, южный ночью на западе, севере, востоке области 15-20 м/с, днем порывы 15-20 м/с, на юге, востоке области временами 25 м/с.

В четверг днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

В Астане 21 августа будет гроза, днем ожидаются град, шквал. Ветер юго-западный, южный днем временами порывы 15-20 м/с.

