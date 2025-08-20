Похолодание и сильные дожди ожидаются в ряде регионов Казахстана в ближайшие дни

Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни, 21-23 августа, в Казахстане - ожидаются осадки, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В ближайшие дни северо-западный циклон сохранит свое влияние на большую часть страны - ожидаются дожди с грозами, в северных регионах сильный дождь, возможен град.

К концу периода на запад, северо-запад республики сместится отрог западного антициклона, с которым ожидается прекращение осадков.

По республике ожидается усиление ветра, на севере в ночные и утренние часы – туманы.

На севере ожидается понижение температур ночью до +8…+15 градусов, днем до +20...+25 градусов, в центре ночью до +9…+18 граусов, днем до +18…+30 градусов, на востоке ночью до +7…+18 градусов, днем до +19…+27 градусов.

На западе ожидается повышение ночью до +15…+23 градусов, днем до +30…+37 градусов, на северо-западе ночью до +8…+16 градусов, днем до +25…+33 градусов.

В южных регионах ночью ожидается +13…+22 градусов, днем постепенное понижение до +27…+35 градусов, на юго-востоке страны ночью ожидается +10…+22 градусов, днем постепенное понижение до +20…+32 градусов.

Ранее синоптики отмечали, что во второй и третьей декадах августа будут наблюдаться "температурные качели", жаркие дни будут сменяться прохладными и дождливыми:

в западных регионах основной фон температуры воздуха составит ночью +11...+17C, днем +21...+27 градусов, в отдельные дни прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до +18...+26 градусов, днем до +28...+35, в Мангистауской области до +40 градусов;

в северных регионах и на востоке страны ожидается колебание температуры воздуха ночью от +4...+10 до +12...+18 градусов, днем от +16...+23 до +24...+32;

в центре и на юго-востоке колебание температуры ночью от +6...+13 до +15...+20, днем от +19...+28 до +28...+36 градусов,

на юге республики в отдельные дни температура воздуха повысится днем до +33...+42.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.