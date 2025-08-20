Автор видео с неработающим лифтом попал под арест в Астане
Опубликовано:
В Сети распространилось видео с пугающим пранком в Астане. Автора "розыгрыша" задержали и привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
В Telegram-канале "Новости МВД РК" сообщили, что видео с пранком выявили в ходе мониторинга социальных сетей. На кадрах мужчина, одетый в устрашающий костюм, инсценировал поломку лифта и намеренно напугал девушку.
"По данному факту полицейскими задержан 26-летний житель столицы. За совершение мелкого хулиганства суд постановил арестовать его на десять суток", - рассказали в полиции.
В МВД напоминают, что подобные "шутки" могут нанести психологический вред и представлять угрозу безопасности. В связи с эти граждан призвали соблюдать нормы общественного порядка и уважать окружающих.
Напомним, в феврале столичный суд вынес решение по делу о пранке в лифте ЖК - горожанина признали виновным в мелком хулиганстве - ему назначено взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток.
Также столичные полицейские задержали астанчан, устраивавших пранки (розыгрыши) в лифтах. Против организатора пранков возбудили административное производство.
А недавно Министерство внутренних дел Казахстана выступило с обращением к авторам пранков и опасного контента. Поводом стало участившееся число видео, где ради просмотров и лайков блогеры разыгрывают сцены с насилием и риском для жизни.
