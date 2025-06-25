МВД обратилось к казахстанским блогерам с предупреждением (видео)

Министерство внутренних дел Казахстана выступило с обращением к авторам пранков и опасного контента. Поводом стало участившееся число видео, где ради просмотров и лайков блогеры разыгрывают сцены с насилием и риском для жизни, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

"Погоня за лайками и просмотрами нередко выходит далеко за рамки юмора и безобидных развлечений", - говорится в сообщении МВД, опубликованном на медиапортале Polisia.kz.

По данным ведомства, с начала года за подобные действия к административной ответственности привлекли уже 24 человека.

Один из случаев произошел в Астане: блогеры устроили в лифте постановку с "трупом" и нападением с топором. Случайные пассажиры испытали шок, а участников пранка арестовали на срок от 15 до 30 суток.

В Алматинской области попытка снять экстремальное видео закончилась трагедией: молодой человек погиб, пытаясь перепрыгнуть через движущийся автомобиль.

МВД предупреждает, что такие "шутки" не только аморальны, но и несут угрозу общественному порядку, провоцируют стресс у прохожих и могут повлечь уголовную ответственность.

"Блогерство и съемка на камеру - не оправдание для противоправных действий. Жестокие пранки и опасные трюки - это не искусство, а шаг за грань закона", - подчеркнул официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

Он призвал авторов контента помнить о последствиях, уважать чувства и безопасность окружающих и не нарушать закон.

Ранее столичный суд вынес решение по делу о пранке в лифте ЖК - горожанина признали виновным в мелком хулиганстве - ему назначено взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

Также столичные полицейские задержали астанчан, устраивавших пранки (розыгрыши) в лифтах. Против организатора пранков возбудили административное производство.