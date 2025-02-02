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Пранкеров задержали в Астане (видео)

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Пранк в лифте
Пранк в лифте. Кадр из видео: instagram.com/kazaq_republic

Столичные полицейские задержали астанчан, устраивавших пранки (розыгрыши) в лифтах. Против организатора пранков возбудили административное производство, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается в новостном Telegram-канале МВД, задержанные под видом шутки грубо нарушили общественный порядок.

"В лифтах жилых домов они инсценировали конфликт, сопровождавшийся демонстрацией предмета, похожего на оружие, что напугало случайных очевидцев.

В одном из видеороликов, распространенных в социальных сетях, гражданин Г.А. и его сообщник имитировали словесную перепалку, переходящую в физическое противостояние.

В ходе постановочной сцены Г.А. достал предмет, имитирующий пистолет, и направил его в сторону находившихся в лифте людей, создавая у них ощущение реальной угрозы", - рассказали в полиции.

Отмечается, что такие действия могли привести к необратимым последствиям, включая панику, ухудшение самочувствия у граждан или агрессивную реакцию со стороны очевидцев.

По данному факту организатор задержан и доставлен в полицию. В отношении него возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства с водворением в комнату временного задержания.

Материалы дела направлены в суд.

"Подобные противоправные действия, дестабилизирующие общественный порядок, будут жестко пресекаться. Призываем граждан к ответственности, соблюдению закона и своевременному информированию полиции о подозрительных ситуациях по каналу 102", - обратились к казахстанцам в полиции.

Отметим, согласно статье 434 КоАП РК, мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.

Напомним, ранее министр культуры и информации Аида Балаева обратилась к пользователям Казнета и сетевых ресурсов. Она отметила, что в последнее время выросло число нарушений, связанных с размещением в Сети противоправного контента.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2217222-prankerov-zaderzhali-v-astane-video/