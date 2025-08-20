Дождь обещают в одном из мегаполисов Казахстана в среду
В среду, 20 августа, в Астане обещают дождь, а в Алматы и Шымкенте - жаркую погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до 33 градусов, а ночью опустится до 13 градусов. Скорость ветра составит 5,1 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью температура снизится до 13 градусов. Скорость ветра – 5,6 м/с.
В Шымкенте сегодня осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 34 градусов, ночью опустятся до 21 градуса. Скорость ветра будет на уровне 7,1 м/с.
