Дождь обещают в одном из мегаполисов Казахстана в среду

В среду, 20 августа, в Астане обещают дождь, а в Алматы и Шымкенте - жаркую погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до 33 градусов, а ночью опустится до 13 градусов. Скорость ветра составит 5,1 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью температура снизится до 13 градусов. Скорость ветра – 5,6 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 34 градусов, ночью опустятся до 21 градуса. Скорость ветра будет на уровне 7,1 м/с.

