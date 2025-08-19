От 12 до 35 градусов ожидается в мегаполисах Казахстана во вторник

Во вторник, 19 августа, во всех трех мегаполисах - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до 31 градуса, а ночью опустится до 12 градусов. Скорость ветра составит 5,5 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют солнечную погоду. Днем воздух прогреется до 25 градусов, ночью температура снизится до 13 градусов. Скорость ветра – 5,7 м/с.

В Шымкенте сегодня также осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 35 градусов, ночью опустятся до 16 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,2 м/с.

