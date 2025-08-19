От 12 до 35 градусов ожидается в мегаполисах Казахстана во вторник
Опубликовано:
Во вторник, 19 августа, во всех трех мегаполисах - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до 31 градуса, а ночью опустится до 12 градусов. Скорость ветра составит 5,5 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют солнечную погоду. Днем воздух прогреется до 25 градусов, ночью температура снизится до 13 градусов. Скорость ветра – 5,7 м/с.
В Шымкенте сегодня также осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 35 градусов, ночью опустятся до 16 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,2 м/с.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Туманы, град и дожди: понижение температуры ожидается в регионах Казахстана в начале недели
- До 36 градусов жары ждет жителей Шымкента на этой неделе
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2276604-ot-12-do-35-gradusov-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana-vo-vtornik/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах