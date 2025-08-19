Грозы, туман и пожарная опасность: в областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В ряде регионов Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение на среду, 20 августа, в связи с неблагоприятными погодными условиями, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Завтра в Астане днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный днем порывы 15-20 м/с.

В Алматы и Алматинской области 20-22 августа сохраняется высокая пожарная опасность.

20 августа утром и днем на западе, севере, юге Акмолинской области синоптики обещают грозу. Ветер юго-восточный, южный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области будет туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

По информации синоптиков, в области Ұлытау ожидается ветер юго-западный с переходом на юго-восточный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

Грозу обещают ночью на севере, востоке, юге Атырауской области. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, юге области - высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, западный днем в центре, на севере области 15-20 м/с.

20 августа ночью на севере, востоке Актюбинской области прогнозируют грозу. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области синоптики предупреждают о ветре северо-восточном с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Усть-Каменогорске с 20.00 часов 19 августа до 20.00 часов 20 августа в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

20 августа ночью и утром на западе Мангистауской области ожидается туман. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе, северо-востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ветер будет завтра в Западно-Казахстанской области - порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, юге Павлодарской области ожидается туман.

На западе Северо-Казахстанской области синоптики обещают грозу, град и шквал. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. Ветер южный ночью на западе области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, севере области порывы 25 м/с.

Непогода будет в Костанайской области - гроза, град и туман. Ветер юго-западный ночью на западе, севере области 15-20 м/с, днем порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетісу ожидается ветер западный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. На юго-востоке, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

19-21 августа в Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.