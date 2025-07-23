Судоисполнитель, осужденный за присвоение 56 млн тенге, попал под амнистию в Костанае

В Костанае частного судебного исполнителя осудили за присвоение более 56 млн тенге, которые перечислили ему должники. Мужчина попал под амнистию, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело рассмотрели в суде №2 Костаная. Обвинение было предъявлено по факту злоупотребления полномочиями частным судебным исполнителям и причинения существенного вреда правам граждан (ч.1 ст.251 УК).

В период своей работы в должности частного судебного исполнителя подсудимый при получении исполнительного производства направлял должникам постановление об исполнительном производстве.

Они производили оплату через переводы, происходило удержание сумм и с заработной платы должников. В последующем деньги переводились на указанный счет подсудимого в счет погашения задолженности.

"Однако обвиняемый, не выполняв свои обязанности по обеспечению исполнительного производства, поступившими денежными средствами распорядился по своему усмотрению", - установил суд.

В результате 31 потерпевшему был причинен материальный ущерб в особо крупном размере - на сумму более 56 млн тенге.

В судебных прениях государственный обвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде 2 лет лишения свободы с сокращением срока на одну вторую часть на основании Закона "Об амнистии в связи с 30-летием Конституции Республики Казахстан".

Подсудимый признал свою вину в суде. Потерпевшие оставили меру наказания на усмотрение суда и просили удовлетворить иски.

В качестве смягчающих обстоятельств были учтены чистосердечное раскаяние подсудимого, наличие несовершеннолетних детей, а также частичное добровольное погашение ущерба. Отягчающих обстоятельств суд не установил.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью частного судебного исполнителя сроком на три года.

На основании Закона "Об амнистии в связи с 30-летием Конституции Республики Казахстан" осужденному сократили срок. Окончательно определен к отбытию 1 год лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью частного судебного исполнителя сроком на три года.

Гражданские иски потерпевших удовлетворили. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.251 УК РК использование ЧСИ своих полномочий вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это деяние причинило существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (15,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.