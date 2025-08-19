Уволенный в запас военнослужащий добился выплат в Жамбылской области

В Жамбылской области апелляция восстановила право уволенного в запас военнослужащего на жилищные выплаты, поскольку его признали нуждающимся в жилье, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, административное дело по иску к воинской части о признании незаконным и отмене протокольного решения жилищной комиссии рассмотрел Жамбылский областной суд.

Истец проходил воинскую службу в период с 2012 по 2019 годы в сержантском составе. Решением жилищной комиссии в 2018 году его признали нуждающимся в жилье. В 2019 году приказом главнокомандующего Национальной гвардии мужчину уволили в запас по истечении срока службы.

В 2023 году протокольным решением жилищной комиссии ему отказали в назначении жилищных выплат, а в 2024 году - в выдаче денежной компенсации.

Истец обратился с жалобой в вышестоящий орган - региональное командование "Оңтүстік". Там мужчине подтвердили незаконность действий жилищной комиссии.

В итоге казахстанец обратился в суд. Но решением СМАС в удовлетворении иска было отказано.

Судебная коллегия по административным делам Жамбылского областного суда установила, что истца в период прохождения воинской службы признали нуждающимся в жилище, а при увольнении ответчик обязан был произвести расчеты по жилищным выплатам.

Апелляционная инстанция также подчеркнула, что утрата статуса военнослужащего не прекращает право на получение жилищных выплат.

Решение СМАС изменили. Протокольное решение жилищной комиссии признали незаконным и отменили.

Таким образом, апелляционная инстанция восстановила право бывшего военнослужащего на социальные гарантии, закрепленные законодательством. Судебные акты уже вступили в законную силу.

