Житель Уральска добился увеличения пенсии через суд

Житель Уральска не согласился с отказом в перерасчете пенсии, хотя его работодатель допустил задержку обязательных пенсионных отчислений, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в 2023 году 65-летний житель Уральска обратился в уполномоченный орган за назначением пенсии по возрасту. Ему назначили пенсию на основе среднемесячного дохода за период с мая 2020 по апрель 2023 года.

Позднее мужчина узнал, что его работодатель допустил задержку обязательных пенсионных отчислений в ЕНПФ с апреля по август 2023 года, и сразу обратился с заявлением о пересмотре размера пенсии.

Уполномоченный орган отказал ему в этом, объяснив, что заявитель сам добровольно выбрал наиболее выгодным трехлетний период (с мая 2020 по март 2023 года), который и был принят за основу при расчете размера пенсии.

Однако расчет пенсии по первоначально выбранному периоду занизил пенсионные отчисления, что существенно повлияло на общий размер назначенной выплаты. Не согласившись с отказом, мужчина обратился в суд.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, обязав уполномоченный орган восстановить нарушенные права истца.

В суде отметили, что казахстанец в течение 20 лет непрерывно работал водителем автотранспортного предприятия и имеет право на получение пенсии по возрасту в полном объеме.

"Допущенные работодателем нарушения по несвоевременности пенсионных отчислений не должны служить основанием для ограничения прав пенсионера-заявителя.

На момент назначения пенсии заявителю в 2023 году уполномоченному органу было известно о его доходах и отчислениях за апрель-август 2023 года, а, значит, отказ в перерасчете ограничивает законные права и интересы пенсионера", - отметил суд.

В суде уточнили, что указанный заявителем период с сентября 2020 по август 2023 года является наиболее благоприятным для расчета размера выплат и должен был быть принят во внимание уполномоченным органом.

Апелляция, рассмотрев дело, указала, что уполномоченный орган формально подошел к рассмотрению заявления и не обеспечил защиту прав истца.

Западно-Казахстанский облсуд согласился с выводами суда первой инстанции. Оставил судебные акты без изменения и Верховный суд.

Ранее стало известно, что житель ЗКО в суде доказал, что его трудовой стаж больше за счет периода, когда он ухаживал за пожилым отцом, и добился надбавки к пенсии. Свидетелями выступили односельчане, соседи и родственники заявителя.

Жительница Жамбылской области доказала, что 13 лет работала в Китае, и добилась учета этого трудового стажа при расчете пенсионных выплат. Доводы женщины подтверждались в суде справкой, выданной нотариальной конторой в провинции Ганьсу, КНР.

В Актюбинской области суд обязал вернуть местному жителю незаконно удержанные средства из его пенсии. На банковский счет истца ежемесячно поступали пенсионные выплаты, которые списывались в полном объеме в счет погашения налоговой задолженности.

