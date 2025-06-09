Всю пенсию забирали у актюбинца из-за налогов

В Актюбинской области обязали вернуть местному жителю незаконно удержанные средства из его пенсии. Их списали в счет погашения задолженности по налогам, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, истец зарегистрировался в органах государственных доходов как индивидуальный предприниматель с 24 апреля 2002 года.

С 24 сентября 2024 года мужчине назначили пенсию по возрасту, которая ежемесячно поступает на счет в АО "Казпочта".

"В связи с образовавшейся у истца налоговой задолженностью в размере 1 288 353 тенге органами государственных доходов выставлено распоряжение о приостановлении расходных операций и инкассовое распоряжение, в том числе на банковский счет в АО "Казпочта", - рассказали в суде.

С октября 2024 года налоговая задолженность истца начала удерживаться из его пенсии в полном объеме.

Мужчина обратился в органы государственных доходов с заявлением о возврате 50% суммы, удержанной из пенсии. Однако 26 декабря 2024 года он получил отказ в связи с наличием задолженности по НДС.

Истец оспорил действия органов государственных доходов в судебном порядке.

В соответствии с Социальным кодексом из пенсии не может быть удержано более 50 % суммы, причитающейся к выплате.

Установлено, что с 24 сентября 2024 года истцу назначили пенсионные выплаты по возрасту в размере 16 585 тенге, а также государственную базовую пенсионную выплату в размере 30 819 тенге.

С 1 января 2025 года размер пенсионных выплат по возрасту составил 17 995 тенге, размер государственной базовой пенсионной выплаты - 35 134 тенге.

Также установлено, что с октября 2024 года на банковский счет истца ежемесячно поступали пенсионные выплаты, которые на основании распоряжения органов госдоходов удерживались и списывались в счет погашения налоговой задолженности в полном объеме.

Суд постановил вернуть мужчине излишне удержанные деньги из пенсии на его счет.

Ранее стало известно, что в СКО у местного жителя потребовали вернуть выплаты, которые он получал за потерю работы, в то время как он на самом деле уже трудоустроился. Мужчина обязался погасить задолженность перед истцом в размере 65 тыс. тенге.

В Жамбылской области суд, несмотря на истечение срока, помог казахстанке получить наследство ее матери в виде пенсионных накоплений. Женщина вовремя не обратилась за получением свидетельства о наследстве из-за незнания законодательства, материальных затруднений, моральной подавленности и состояния здоровья.