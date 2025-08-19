jitsu gif
    "Не достроил и сбежал": десятки алматинцев обвинили строительную компанию в мошенничестве

    Опубликовано:

    Недостроенный дом
    Недостроенный дом. Скриншот из видео: Almaty.tv

    В Алматы десятки жителей оказались обманутыми. Они доверились директору строительной компании, который брал 100-процентную оплату на строительство дома или ремонт, а затем исчезал, передает Almaty.tv.

    Телеканал рассказал историю алматинца Ахана Омирбека, который в 2020 году обратился в строительную компанию, чтобы ему построили и обустроили дом. Директор фирмы обещал выполнить все за полгода. Но перед тем, как начать работу, с заказчика взяли 100-процентную оплату.

    По словам мужчины, сначала работы шли по плану, но вскоре строители начали исчезать, затем и вовсе перестали выходить на связь. Тогда пришлось обратиться в полицию, однако результата до сих пор нет. По словам хозяина, после проведения экспертизы общий ущерб составил около 100 млн тенге.

    "Он сказал, что он мне быстро за полгода дом приведет полностью в порядок. И все строительство закончит внутреннее. Строил 4 года. Ремонт обещал сделать в 2021 году к августу. Но сейчас уже сколько лет прошло - не достроил и сбежал. Причем все, что он сделал теперь придется переделывать заново. Выкачал деньги, сколько смог, большие. Вверг нас в кредиты и сбежал", - рассказал Ахан Омирбек.

    Сообщается, что жертвами строительной компании стали десятки горожан. Схема всегда одна: заказчики оплачивают полную сумму заранее, компания нанимает рабочих за минимальную оплату и исчезает. Итог - недостроенные дома, некачественный ремонт и крупные финансовые потери.

    В Департаменте полиции Алматы сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

    "Проводится досудебное расследование по статье 190, часть 4 УК РК. В настоящее время проводятся оперативные следственные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления и привлечения виновных к ответственности. Досудебное расследование проводится при полном соответствии с требованиями УПК, полноте, объективности и всесторонности расследования", - пояснила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

    Обманутые алматинцы требуют вернуть вложенные средства. Пока же они вынуждены жить в недостроенных домах с протекающими крышами и полуразрушенными стенами. А когда дело будет завершено, им предстоит заново исправлять все недочеты недобросовестных строителей.

    Напомним, в Актобе вложившие деньги в строительство жилого дома горожане остались и без денег, и без жилья. Они призвали акимат обратить внимание на их проблему.

    Также жительница Астаны заплатила почти 31 млн тенге за строительство 4-комнатного дома, но исполнитель даже не начал работы. Потерпевшая сообщила, что в результате многочисленных попыток связаться с представителями компании и требований возврата денег она так и не получила свои средства обратно.

    А в прошлом году в Актобе дольщики два года не могли получить ключи, и в итоге их заселили в дом без условий. В компании заявили, что во всем виноваты бывшие руководители.

