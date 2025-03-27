Казахстанка не могла получить наследство после смерти мужа

Жительница Костанайской области не могла вступить в наследство после смерти супруга, пока суд не признал незаконной легализацию недвижимости, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, специализированный межрайонный административный суд Костанайской области удовлетворил иск женщины путем отмены решения комиссии по легализации недвижимого имущества от 2007 года.

После смерти супруга казахстанка узнала, что на основании решения комиссии по легализации недвижимого имущества лишь часть имущества в виде сарая и пристройки была оформлена за покойным супругом, тогда как остальное имущество (дом и земельный участок) зарегистрированы за всеми членами семьи - женщиной и тремя детьми.

"Указанное обстоятельство не позволило ей вступить в права наследства после смерти супруга, в связи с чем она вынуждена была обратиться в суд с иском", - отметили в суде.

Принимая во внимание, что иного способа защиты своих прав, кроме как обращения в суд для разрешения вопроса о признании решения комиссии по легализации недвижимого имущества незаконным, истец не имеет, суд восстановил процессуальный срок для подачи иска.

"Оформление права собственности путем легализации лишь на одного члена семьи при условии, что все недвижимое имущество, в том числе земельный участок, на котором расположены спорные сарай и пристройка, принадлежат всем членам семьи, является незаконным", - установил суд.

В связи с этим суд иск удовлетворил. Решение о легализации недвижимого имущества признано незаконным и отменено.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

Ранее жительница СКО не могла получить наследство умершего супруга из-за того, что в свидетельстве о браке у мужчины отчество было указано неверно. Женщина была вынуждена обратиться в суд, который удовлетворил ее заявление и помог вступить в наследственные права.

А в Жамбылской области дочери пришлось через суд установить факт смерти отца, который скончался 13 лет назад, чтобы оформить наследство. Дело в том, что супруга умершего своевременно не получила свидетельство о смерти, о чем их дети не знали.