Законно ли взимать плату за посещение озера Иссык: нацпарк и акимат не сошлись во мнении

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Законно ли взимать плату за посещение озера Иссык: нацпарк и акимат не сошлись во мнении

    Опубликовано:

    Озеро Иссык в Алматинской области
    Озеро Иссык. Фото: NUR.KZ

    В Алматинской области платное посещение озера Иссык возмутило туристов. В нацпарке и акимате прокомментировали ситуацию, передает NUR.KZ.

    На выходных в Сети появилась жалоба от туристов, что за посещение озера Есік (Иссык) теперь взимает плату ТОО "Хабель". Для этого при въезде на верхнюю стоянку озера поставили шлагбаум.

    В публикации приводится даже конкретный прайс:

    • 2000 тенге - с человека;
    • 2500 тенге - за легковой автомобиль;
    • 5000 тенге - за микроавтобус;
    • 15000 тенге - за средний автобус;
    • 20000 тенге - за большой автобус.

    "При этом на экопосту Иле-Алатауского национального парка взимается экосбор как с пеших туристов, так и с транспорта. При требовании предоставить документы, на каком основании доступ и парковка у озера стала платной, показывают свой прайс-лист даже без печати организации", - пишет автор.

    В Иле-Алатауском национальном парке в ответ на жалобу сообщили, что в декабре 2024 года между акиматом Алматинской области и компанией ТОО "Хабель" был заключен договор о доверительном управлении озера Иссык и развития туризма вокруг него.

    "Согласно двухстороннего договора ТОО "Хабель" может зарабатывать из любых услуг, в том числе взимание платы за въезд", - отметили в нацпарке.

    Однако в акимате Алматинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили обратную информацию.

    "Согласно договору доверительного управления, заключенному с ТОО "Хабель", установление платы за посещение объекта туристами не предусмотрено. Данные действия управляющего выходят за рамки его полномочий и нарушают условия договора.

    Плата за въезд транспортных средств регулируется законодательством и распространяется только на территории Иле-Алатауского национального парка", - пояснили в акимате.

    Сообщается, что после инцидента акимат области направил компании уведомление о прекращении незаконного взимания платы и с 17 августа шлагбаумы на въезде к озеру Есік были ликвидированы.

    Напомним, недавно туристы пожаловались на испорченный отдых на Алаколе - в частности на некоторые пансионаты. Несмотря на бронь и предоплату, по приезде отдыхающие обнаружили, что их номера заняты.

    Также отдых на Балхаше едва не обернулся трагедией для астанчанок из-за халатности сотрудников водного аттракциона. В полиции завели уголовное дело.

    Кроме того, недавно стало известно, что после проверки курортных зон Казахстана наказали несколько чиновников.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.