Законно ли взимать плату за посещение озера Иссык: нацпарк и акимат не сошлись во мнении
Опубликовано:
В Алматинской области платное посещение озера Иссык возмутило туристов. В нацпарке и акимате прокомментировали ситуацию, передает NUR.KZ.
На выходных в Сети появилась жалоба от туристов, что за посещение озера Есік (Иссык) теперь взимает плату ТОО "Хабель". Для этого при въезде на верхнюю стоянку озера поставили шлагбаум.
В публикации приводится даже конкретный прайс:
- 2000 тенге - с человека;
- 2500 тенге - за легковой автомобиль;
- 5000 тенге - за микроавтобус;
- 15000 тенге - за средний автобус;
- 20000 тенге - за большой автобус.
"При этом на экопосту Иле-Алатауского национального парка взимается экосбор как с пеших туристов, так и с транспорта. При требовании предоставить документы, на каком основании доступ и парковка у озера стала платной, показывают свой прайс-лист даже без печати организации", - пишет автор.
В Иле-Алатауском национальном парке в ответ на жалобу сообщили, что в декабре 2024 года между акиматом Алматинской области и компанией ТОО "Хабель" был заключен договор о доверительном управлении озера Иссык и развития туризма вокруг него.
"Согласно двухстороннего договора ТОО "Хабель" может зарабатывать из любых услуг, в том числе взимание платы за въезд", - отметили в нацпарке.
Однако в акимате Алматинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили обратную информацию.
"Согласно договору доверительного управления, заключенному с ТОО "Хабель", установление платы за посещение объекта туристами не предусмотрено. Данные действия управляющего выходят за рамки его полномочий и нарушают условия договора.
Плата за въезд транспортных средств регулируется законодательством и распространяется только на территории Иле-Алатауского национального парка", - пояснили в акимате.
Сообщается, что после инцидента акимат области направил компании уведомление о прекращении незаконного взимания платы и с 17 августа шлагбаумы на въезде к озеру Есік были ликвидированы.
Напомним, недавно туристы пожаловались на испорченный отдых на Алаколе - в частности на некоторые пансионаты. Несмотря на бронь и предоплату, по приезде отдыхающие обнаружили, что их номера заняты.
Также отдых на Балхаше едва не обернулся трагедией для астанчанок из-за халатности сотрудников водного аттракциона. В полиции завели уголовное дело.
Кроме того, недавно стало известно, что после проверки курортных зон Казахстана наказали несколько чиновников.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2276358-zakonno-li-vzymat-platu-za-poseshchenie-ozera-issyk-nacpark-i-akimat-ne-soshlis-vo-mnenii/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах