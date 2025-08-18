Законно ли взимать плату за посещение озера Иссык: нацпарк и акимат не сошлись во мнении

В Алматинской области платное посещение озера Иссык возмутило туристов. В нацпарке и акимате прокомментировали ситуацию, передает NUR.KZ.

На выходных в Сети появилась жалоба от туристов, что за посещение озера Есік (Иссык) теперь взимает плату ТОО "Хабель". Для этого при въезде на верхнюю стоянку озера поставили шлагбаум.

В публикации приводится даже конкретный прайс:

2000 тенге - с человека;

2500 тенге - за легковой автомобиль;

5000 тенге - за микроавтобус;

15000 тенге - за средний автобус;

20000 тенге - за большой автобус.

"При этом на экопосту Иле-Алатауского национального парка взимается экосбор как с пеших туристов, так и с транспорта. При требовании предоставить документы, на каком основании доступ и парковка у озера стала платной, показывают свой прайс-лист даже без печати организации", - пишет автор.

В Иле-Алатауском национальном парке в ответ на жалобу сообщили, что в декабре 2024 года между акиматом Алматинской области и компанией ТОО "Хабель" был заключен договор о доверительном управлении озера Иссык и развития туризма вокруг него.

"Согласно двухстороннего договора ТОО "Хабель" может зарабатывать из любых услуг, в том числе взимание платы за въезд", - отметили в нацпарке.

Однако в акимате Алматинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили обратную информацию.

"Согласно договору доверительного управления, заключенному с ТОО "Хабель", установление платы за посещение объекта туристами не предусмотрено. Данные действия управляющего выходят за рамки его полномочий и нарушают условия договора.

Плата за въезд транспортных средств регулируется законодательством и распространяется только на территории Иле-Алатауского национального парка", - пояснили в акимате.

Сообщается, что после инцидента акимат области направил компании уведомление о прекращении незаконного взимания платы и с 17 августа шлагбаумы на въезде к озеру Есік были ликвидированы.

